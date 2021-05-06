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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.05.2021 12:49



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Haluk Dinçer Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
Antony Feliks Reczek Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MUSTAFA FIRAT KURUCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
LÜTFİYE YEŞİM UÇTUM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Teşhisi Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
PATRICK DIXNEUF Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
GÖKHAN EYİGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BÜLENT OĞUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.03.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
KIVANÇ ZAİMLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
EMMANUEL GERARD C. VAN GRIMBERGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.05.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ANTONIO CANO Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HANS MAURICE PLETINCKX Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Mustafa Fırat Kuruca Genel Müdür - CEO Üst Düzey Yönetici
Selim Avşar Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
Berkant Dişcigil Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
Fahri Arkan Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
YEŞİM SERTTUNALI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
BURAK YÜZGÜL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
ZELİHA ALTINOK Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
ÖZGÜR ERDOĞAN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934874


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Gümüş Gr. 7,25 7,26 -0,01  
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