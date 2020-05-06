***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi06/05/2020Karar Sayısı2020-32Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUNII-14. 1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIŞirketimize ait 01.01.2020-31.03.2020 dönemi Konsolide Olmayan Finansal Tabloları , Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir.Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.Bu kapsamda, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan Konsolide Olmayan Finansal Tabloların, Şirket'imizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği, Ara Dönem Faaliyet Raporunun işin gelişimini , performansını , şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,İstanbul, 6 Mayıs 2020Antony Feliks Reczek Mustafa Fırat Kuruca Erkan ŞahinlerBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu ÜyesiFinansDenetim Komitesi Başkanı Genel Müdür Genel Müdür YardımcısıLütfiye Yeşim Uçtum Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843203BIST