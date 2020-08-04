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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

04.08.2020 22:24
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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/08/2020
Karar Sayısı
2020-43
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                                                 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN     
  
                                                                                    II-14. 1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
  
 
  
Şirketimize ait 01.01.2020-30.06.2020 dönemi Konsolide Olmayan Finansal Tabloları , Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir.
  
 
  
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
  
 
 
Bu kapsamda, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan Konsolide Olmayan Finansal Tabloların, Şirket'imizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği,  Ara Dönem Faaliyet Raporunun işin gelişimini , performansını , şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
  
 
  
Saygılarımızla,
  
 
İstanbul, 4 Ağustos 2020
  
 
                                        
  
 
 
  
Antony Feliks Reczek                        Mustafa Fırat Kuruca                  Erkan Şahinler           
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi          Yönetim Kurulu Üyesi         
 
    
 
 
 
Finans            
Denetim Komitesi Başkanı                 Genel Müdür                              Genel Müdür Yardımcısı
  
 
Lütfiye Yeşim Uçtum Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865101


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TRKCM 3,96 420.547.075 % 10,00  
KLGYO 7,92 30.807.755 % 10,00  
AVISA 13,99 8.580.285 % 9,98  
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Frank 7,7366 7,7832 % 3,06  
Riyal 1,8709 1,8803 % 2,25  
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Cumhuriyet 3.042 3.094 110,00  
Tam 3.134 3.184 113,00  
Yarım 1.521 1.554 57,50  
Çeyrek 763 778 27,70  
Gümüş.Ons 27,03 27,07 1,05  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,36  
B. Petrol 45,98 45,98 1,55  
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