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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

08.02.2021 22:50



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/02/2021
Karar Sayısı
2021-8
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                                   SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    II-14. 1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
  
 Şirketimize ait 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 dönemi Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Dipnotları tarafımızdan incelenmiştir.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve  Dipnotları önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Bu kapsamda, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan Konsolide Olmayan Finansal Tabloların, Şirket'imizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği,  dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
  
 
  
Saygılarımızla,
  
  
İstanbul, 8 Şubat 2021                                     
  
Antony Feliks Reczek                                                 Mustafa Fırat Kuruca                                              Erkan Şahinler           
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi       
 
  
                    
Yönetim Kurulu Üyesi            
 
                
     
        
 
 
Finans            
Denetim Komitesi Başkanı               
 
 
 
 
 
 
                     
Genel Müdür                        
 
                     
 
  
    
   
 
  Genel Müdür Yardımcısı
  
  
Lütfiye Yeşim Uçtum
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908492


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Altın Gr. 417 417 5,99  
Cumhuriyet 2.778 2.820 71,00  
Tam 2.764 2.834 71,67  
Yarım 1.336 1.371 34,66  
Çeyrek 670 686 17,34  
Gümüş.Ons 27,32 27,35 0,01  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 0,14  
B. Petrol 60,59 60,59 1,03  
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