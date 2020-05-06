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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

06.05.2020 22:23
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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Hayır (No)
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Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/05/2020
Karar Sayısı
2020-32
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                                SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN   
  
                                                            II-14. 1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
  
  
Şirketimize ait 1 Ocak 2020– 31 Mart 2020 dönemi Konsolide Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir.
  
  
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tabloları, Dipnotları  ve  Ara Dönem Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
 
Bu kapsamda, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan Konsolide Finansal Tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği,  Ara Dönem Faaliyet Raporunun işin gelişimini performansını , şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
    
Saygılarımızla,
  
  
İstanbul, 6 Mayıs 2020
                                                    
  
 
   
Antony Feliks Reczek                        Mustafa Fırat Kuruca              Erkan Şahinler           
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi         Yönetim Kurulu Üyesi              Finans            
Denetim Komitesi Başkanı                 Genel Müdür                          Genel Müdür Yardımcısı
  
 
  
Lütfiye Yeşim Uçtum
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843204


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Tam 2.568 2.616 13,30  
Yarım 1.253 1.279 6,50  
Çeyrek 625 640 3,30  
Gümüş.Ons 14,82 14,87 -0,12  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,04  
B. Petrol 29,88 29,88 -1,09  
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