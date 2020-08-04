***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
04.08.2020 22:24
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/08/2020
Karar Sayısı
2020-43
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14. 1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimize ait 1 Ocak 2020– 30 Haziran 2020 dönemi Konsolide Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir.
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
Bu kapsamda, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan Konsolide Finansal Tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği, Ara Dönem Faaliyet Raporunun işin gelişimini performansını , şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
İstanbul, 4 Ağustos 2020
Antony Feliks Reczek Mustafa Fırat Kuruca Erkan Şahinler
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi Finans
Denetim Komitesi Başkanı
Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı
Lütfiye Yeşim Uçtum
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865102
BIST