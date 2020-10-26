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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

26.10.2020 21:59
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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2020
Karar Sayısı
2020-51
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                                                             SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN    
                                                                                II-14. 1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
  
 
 
 
  
Şirketimize ait 1 Ocak 2020– 30 Eylül 2020 dönemi Konsolide Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir.
  
 
 
 
  
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tabloları, Dipnotları  ve  Ara Dönem Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
 
Bu kapsamda, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan Konsolide Finansal Tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği,  Ara Dönem Faaliyet Raporunun işin gelişimini performansını , şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
    
Saygılarımızla,
  
  
İstanbul, 26 Ekim 2020
                                                   
  
 
 
 
 
   
Antony Feliks Reczek                                             Mustafa Fırat Kuruca                Erkan Şahinler           
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi         
                     
Yönetim Kurulu Üyesi          
 Finans            
Denetim Komitesi Başkanı                
                     
 Genel Müdür                            Genel Müdür Yardımcısı
  
Lütfiye Yeşim Uçtum
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884131


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Cumhuriyet 3.275 3.324 67,00  
Tam 3.264 3.345 54,81  
Yarım 1.577 1.618 26,51  
Çeyrek 791 809 13,25  
Gümüş.Ons 24,23 24,27 -0,35  
Gümüş Gr. 6,32 6,32 0,01  
B. Petrol 40,80 40,80 -1,27  
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