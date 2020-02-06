***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
06.02.2020 14:49
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817345
BIST
14:40123.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 1.102,46
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
14:405,9873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0069
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
14:406,5915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
14:40301,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,77
|Açılış
|: 301,23
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|30,14
|13.115.316
|% 12,88
|
|ARSAN
|5,11
|14.745.445
|% 12,31
|
|CEOEM
|8,47
|40.872.014
|% 11,74
|
|LINK
|27,10
|11.615.390
|% 10,16
|
|IZTAR
|3,35
|1.144.697
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|3.622.092
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,21
|35.461
|% -7,47
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,86
|1.232.779.574
|% 1,71
|
|ODAS
|2,27
|601.604.751
|% 2,25
|
|SASA
|9,65
|498.519.562
|% 2,01
|
|SISE
|5,61
|479.681.111
|% 1,81
|
|YKBNK
|3,13
|377.699.920
|% 4,33
|
|ODAS
|2,27
|601.604.751
|% 2,25
|
|CEMAS
|1,26
|168.434.025
|% 3,28
|
|TEKTU
|1,75
|235.456.707
|% 3,55
|
|IEYHO
|0,71
|88.279.275
|% -4,05
|
|YKBNK
|3,13
|377.699.920
|% 4,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7342
|7,7730
|% -0,15
|
|Frank
|6,1190
|6,1558
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5913
|1,5993
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.566
|8,38
|
|Altın Gr.
|301
|301
|2,00
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|16,00
|
|Tam
|1.988
|2.037
|12,48
|
|Yarım
|961
|986
|6,03
|
|Çeyrek
|482
|493
|3,01
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|0,10
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1408, 89 artarak (% 0.96 ) 148, 237
-
14:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, CEMAS, TEKTU
-
14:55XU100
Endeks 123, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 8, 171.00 milyon TL de
-
14:53CEOEM
Yüzde 11.74 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 857, 477 adet işlem
-
14:51PRZMA
Yüzde 4.56 oranında artışla 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 008, 299 adet işlem