***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
04.03.2020 11:47
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824131
BIST
15:48112.740
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.532,41
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
15:486,0950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0086
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
15:486,7791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0468
|Açılış
|: 6,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
15:48322,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 1,92
|Açılış
|: 322,82
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|4,90
|14.227.208
|% 17,22
|
|YKGYO
|3,22
|26.583.533
|% 15,83
|
|OZBAL
|2,07
|12.542.028
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.392.789
|% 14,84
|
|TKNSA
|9,10
|287.402.114
|% 12,76
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|BURVA
|14,55
|173.127
|% -5,46
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|EGCYO
|0,37
|22.144
|% -5,13
|
|AVGYO
|2,00
|122.157.271
|% -4,76
|
|ASELS
|30,90
|1.190.408.313
|% 1,38
|
|THYAO
|11,97
|783.420.705
|% -2,05
|
|KARSN
|1,95
|493.183.755
|% 2,63
|
|GARAN
|10,60
|456.365.899
|% 4,02
|
|HALKB
|6,49
|315.904.469
|% 0,00
|
|KARSN
|1,95
|493.183.755
|% 2,63
|
|ODAS
|2,16
|258.763.170
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,60
|273.858.978
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,51
|156.040.620
|% 1,34
|
|ADESE
|1,54
|156.329.692
|% -1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7871
|7,8261
|% -0,07
|
|Frank
|6,3377
|6,3759
|% -0,35
|
|Riyal
|1,6197
|1,6278
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|323
|323
|1,94
|
|Cumhuriyet
|2.136
|2.168
|35,00
|
|Tam
|2.130
|2.183
|39,98
|
|Yarım
|1.030
|1.056
|19,34
|
|Çeyrek
|516
|528
|9,66
|
Seans Raporu
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15:59XU030
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15:59CLEBI
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15:57SAHOL
Yüzde 5.58 oranında artışla 9.65 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 121, 066 adet işlem
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15:56KRSTL
Yüzde 4.44 oranında artışla 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 116, 479 adet işlem