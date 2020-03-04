***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
04.03.2020 11:47
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824132
BIST
14:34112.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.369,75
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.669
En Düşük
110.678
14:346,0756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0280
|Açılış
|: 51,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 51,8600
|
6,1430
En Düşük
6,0637
14:346,7743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0516
|Açılış
|: 10,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5900
|
6,8556
En Düşük
6,7687
14:343,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,00
|Açılış
|: 3,37
|
|Önceki Kapanış
|: 3,37
|
3,42
En Düşük
3,36
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|3,26
|17.936.740
|% 17,27
|
|OZBAL
|2,07
|11.919.316
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.268.157
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|KSTUR
|30,40
|44.625
|% 9,27
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|AVGYO
|1,99
|114.261.938
|% -5,24
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|EGCYO
|0,37
|22.144
|% -5,13
|
|SAMAT
|2,25
|5.751.394
|% -5,06
|
|ASELS
|31,18
|1.025.751.314
|% 2,30
|
|THYAO
|11,99
|689.344.174
|% -1,88
|
|KARSN
|1,95
|466.778.510
|% 2,63
|
|GARAN
|10,48
|378.897.626
|% 2,85
|
|HALKB
|6,48
|286.634.863
|% -0,15
|
|KARSN
|1,95
|466.778.510
|% 2,63
|
|ODAS
|2,17
|235.158.684
|% -0,46
|
|ADESE
|1,53
|148.406.966
|% -1,92
|
|YKBNK
|2,60
|243.917.890
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,49
|125.863.489
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7506
|7,7894
|% -0,53
|
|Frank
|6,3372
|6,3754
|% -0,36
|
|Riyal
|1,6158
|1,6240
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|7,24
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,53
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,83
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,91
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,45
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,25
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|52,30
|52,30
|0,44
|
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