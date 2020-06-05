***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
05.06.2020 12:46
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849390
BIST
13:17109.738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 201,39
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
13:176,7733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0205
|Açılış
|: 6,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7740
En Düşük
6,7351
13:177,6688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0109
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
13:17370,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,24
|Açılış
|: 370,90
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|230.349
|% 10,00
|
|MRSHL
|101,80
|29.223.304
|% 9,99
|
|RTALB
|18,73
|44.428.029
|% 9,98
|
|IZTAR
|5,85
|3.211.131
|% 9,96
|
|AYCES
|31,40
|1.612.202
|% 9,94
|
|YONGA
|24,38
|240.533
|% -9,97
|
|EKIZ
|5,76
|2.310.912
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|12.171.200
|% -9,84
|
|EMNIS
|3,71
|191.477
|% -7,94
|
|SRVGY
|17,43
|4.041.401
|% -6,24
|
|THYAO
|12,75
|532.343.363
|% 1,27
|
|GARAN
|8,14
|370.516.026
|% 0,00
|
|TUPRS
|88,70
|318.525.704
|% 2,48
|
|PETKM
|3,80
|295.323.129
|% -1,55
|
|BIMAS
|68,20
|216.520.438
|% -1,16
|
|PETKM
|3,80
|295.323.129
|% -1,55
|
|EKGYO
|1,64
|104.673.084
|% -1,20
|
|CEMAS
|1,24
|73.732.047
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,32
|70.169.105
|% -2,22
|
|MNDRS
|2,80
|145.839.461
|% 9,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5256
|8,5684
|% 0,54
|
|Frank
|7,0393
|7,0817
|% 0,02
|
|Riyal
|1,7984
|1,8075
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-9,46
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.436
|-11,20
|
|Tam
|2.479
|2.503
|-15,30
|
|Yarım
|1.210
|1.224
|-5,60
|
|Çeyrek
|605
|612
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,65
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,20
|41,20
|1,22
|