***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
30.12.2020 14:44
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895628
BIST
16:041.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 13,45
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
16:047,3560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0394
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
16:049,0263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0324
|Açılış
|: 9,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
16:04444,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,74
|Açılış
|: 444,02
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler16:04
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|TGSAS
|11,56
|114.473.870
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|134.410.173
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.116.489
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.648.336
|% 9,98
|
|NIBAS
|53,70
|16.045.241
|% -8,60
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|BURVA
|49,80
|6.114.213
|% -5,86
|
|IDEAS
|13,34
|3.861.032
|% -5,39
|
|EUYO
|4,50
|544.415
|% -4,66
|
|GUBRF
|82,90
|2.439.285.585
|% 8,44
|
|ASELS
|18,38
|2.131.305.368
|% 2,68
|
|GARAN
|10,21
|1.432.353.928
|% 1,90
|
|KOZAL
|97,30
|1.369.108.851
|% 2,15
|
|HALKB
|5,63
|1.343.577.528
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,16
|679.433.939
|% 0,00
|
|HALKB
|5,63
|1.343.577.528
|% 3,87
|
|VAKBN
|4,73
|1.086.515.495
|% 1,72
|
|ODAS
|3,97
|809.838.309
|% 3,12
|
|YKBNK
|3,08
|544.266.285
|% 0,65
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3492
|7,3560
|% -0,53
|
|Euro
|9,0113
|9,0263
|% -0,36
|
|Sterlin
|9,9582
|10,0081
|% 0,08
|
|Frank
|8,2784
|8,3283
|% -0,57
|
|Riyal
|1,9522
|1,9620
|% -0,61
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|1,13
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|-3,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-0,54
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-0,26
|
|Çeyrek
|710
|727
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,64
|51,64
|0,41
|