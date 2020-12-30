***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
30.12.2020 14:43
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895627
BIST
16:161.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,86
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
16:167,3522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0432
|Açılış
|: 7,3570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
16:169,0301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0286
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
16:16444,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,62
|Açılış
|: 444,13
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler16:16
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|134.510.999
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.481.003
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.136.858
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|37.820.295
|% 9,98
|
|NIBAS
|53,85
|16.126.682
|% -8,34
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|BURVA
|50,25
|6.219.860
|% -5,01
|
|IDEAS
|13,40
|3.962.106
|% -4,96
|
|OSMEN
|31,92
|3.199.643
|% -4,66
|
|GUBRF
|82,70
|2.674.196.925
|% 8,18
|
|ASELS
|18,37
|2.155.238.252
|% 2,63
|
|GARAN
|10,21
|1.460.580.672
|% 1,90
|
|KOZAL
|97,40
|1.447.641.767
|% 2,26
|
|HALKB
|5,63
|1.356.594.223
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,16
|680.431.807
|% 0,00
|
|HALKB
|5,63
|1.356.594.223
|% 3,87
|
|VAKBN
|4,73
|1.089.619.072
|% 1,72
|
|ODAS
|3,97
|814.274.884
|% 3,12
|
|YKBNK
|3,08
|549.247.587
|% 0,65
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3505
|7,3522
|% -0,58
|
|Euro
|9,0158
|9,0301
|% -0,32
|
|Sterlin
|9,9668
|10,0168
|% 0,17
|
|Frank
|8,2842
|8,3341
|% -0,50
|
|Riyal
|1,9541
|1,9639
|% -0,52
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|-1,60
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|-3,00
|
|Tam
|2.929
|3.003
|-1,77
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-0,86
|
|Çeyrek
|710
|726
|-0,42
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,65
|51,65
|0,42
|