***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
04.01.2021 09:05
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896506
BIST
11:591.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 17,55
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.495
En Düşük
1.479
11:597,3736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0563
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
11:599,0592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0155
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
11:59458,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,35
|Açılış
|: 458,33
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler11:59
|NIBAS
|57,20
|17.317.710
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.101.899
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.763.384
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.763.384
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|90.186.694
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|121.702
|% -9,83
|
|CLEBI
|166,40
|54.040.967
|% -8,83
|
|VKING
|8,38
|6.119.418
|% -6,89
|
|RTALB
|28,30
|16.466.915
|% -6,54
|
|GUBRF
|82,85
|767.597.106
|% -3,72
|
|KOZAL
|103,70
|629.739.620
|% 7,24
|
|GARAN
|10,43
|546.712.559
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,21
|504.192.560
|% 3,27
|
|SISE
|7,40
|476.223.419
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,21
|504.192.560
|% 3,27
|
|TSKB
|1,83
|202.312.096
|% 2,81
|
|YKBNK
|3,13
|335.815.959
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,56
|160.650.662
|% 3,31
|
|KARSN
|3,49
|345.914.793
|% 7,38
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3701
|7,3736
|% -0,76
|
|Euro
|9,0513
|9,0592
|% -0,17
|
|Sterlin
|10,0688
|10,1193
|% -0,58
|
|Frank
|8,3466
|8,3969
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9604
|1,9702
|% -0,72
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|37,09
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,08
|
|Cumhuriyet
|3.040
|3.086
|37,00
|
|Tam
|3.024
|3.100
|34,05
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|16,47
|
|Çeyrek
|733
|750
|8,23
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,30
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,17
|
|B. Petrol
|52,98
|52,98
|1,18
|
Seans Raporu
11:59
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12:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 78 artarak (% 1.21 ) 1, 656
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12:09
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