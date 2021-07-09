***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Unvan Değişikliği









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanAvivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.Yeni UnvanAgesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi08/07/2021AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülerek tadil edilmiş olup, yeni unvan "Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş." 08.07.2021 tarihinde Ticaret Sicil nezdinde tescil olunmuştur.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949925BIST