***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Unvan Değişikliği
09.07.2021 10:44
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Yeni Unvan
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
08/07/2021
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülerek tadil edilmiş olup, yeni unvan "Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş." 08.07.2021 tarihinde Ticaret Sicil nezdinde tescil olunmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949925
BIST
10:571.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.374
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|Önceki Kapanış
|: 1.373
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1.381
En Düşük
1.374
10:578,6868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0059
|Açılış
|: 8,6800
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|Önceki Kapanış
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8,7066
En Düşük
8,6768
10:5710,2928
En Yüksek
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|: -0,23%
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|Açılış
|: 10,2850
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|Önceki Kapanış
|: 10,2550
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En Düşük
10,2662
10:57504,36
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 504,04
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505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler10:57
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|SILVR
|6,01
|16.800.344
|% 6,56
|
|MEDTR
|33,90
|22.152.126
|% 6,40
|
|AVGYO
|3,19
|13.391.461
|% 5,98
|
|EMNIS
|22,50
|27.090
|% 4,55
|
|FADE
|17,47
|3.316.697
|% -9,99
|
|IDEAS
|54,20
|2.108.980
|% -9,97
|
|SNGYO
|3,81
|30.826.447
|% -9,93
|
|SRVGY
|74,75
|10.736.480
|% -9,23
|
|VKFYO
|6,90
|52.440
|% -6,63
|
|KRDMD
|7,21
|256.612.755
|% 1,84
|
|EREGL
|17,91
|234.410.253
|% 1,99
|
|GARAN
|8,52
|208.845.449
|% -0,47
|
|THYAO
|13,57
|164.344.036
|% -0,66
|
|KOZAL
|108,90
|128.323.322
|% 1,30
|
|YKBNK
|2,27
|124.037.837
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,21
|256.612.755
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,86
|59.799.636
|% 0,00
|
|GARAN
|8,52
|208.845.449
|% -0,47
|
|PETKM
|5,36
|124.936.319
|% 0,37
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6826
|8,6868
|% -0,07
|
|Euro
|10,2867
|10,2928
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,9378
|11,9977
|% -0,16
|
|Frank
|9,4609
|9,5179
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3100
|2,3216
|% -0,07
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.804
|1.805
|1,82
|
|Altın Gr.
|503
|504
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,96
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,38
|74,38
|0,26
|
Seans Raporu
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