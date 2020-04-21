***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )TürkçeYıllık RaporYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar31.12.2019 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, FİYAT RAPORU, İÇ KONTROL GÖRÜŞ RAPORU, SAKLAMA GÖRÜŞ RAPORU, FAALİYET RAPORU VE PERFORMANS RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839667BIST