***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
21.04.2020 20:07
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.12.2019 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, FİYAT RAPORU, İÇ KONTROL GÖRÜŞ RAPORU, SAKLAMA GÖRÜŞ RAPORU, FAALİYET RAPORU VE PERFORMANS RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839668
BIST
18:0597.619
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.326,88
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
18:056,9784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0393
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
18:057,5775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0393
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6026
En Düşük
7,5188
18:05376,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,89
|Açılış
|: 376,59
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|77,00
|226.499
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.276.042
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|68.122
|% 10,00
|
|LOGO
|71,50
|88.225.658
|% 10,00
|
|SRVGY
|12,66
|5.164.127
|% 9,99
|
|QNBFL
|113,90
|31.126.259
|% -7,77
|
|TACTR
|3,08
|484.305
|% -6,38
|
|MERIT
|15,55
|25.294
|% -5,76
|
|EPLAS
|13,58
|189.704
|% -5,17
|
|HALKS
|3,60
|80.144
|% -4,76
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|GARAN
|8,18
|668.724.758
|% -2,50
|
|ASELS
|26,96
|622.891.254
|% -1,61
|
|THYAO
|10,43
|573.147.785
|% -1,97
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|ODAS
|1,62
|493.177.416
|% 0,62
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|GUSGR
|2,77
|318.661.085
|% 0,73
|
|YKBNK
|1,99
|213.385.807
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5505
|8,5934
|% -0,59
|
|Frank
|7,1630
|7,2062
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|-14,73
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.471
|-13,00
|
|Tam
|2.476
|2.535
|-24,80
|
|Yarım
|1.206
|1.237
|-6,50
|
|Çeyrek
|605
|619
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|14,79
|14,83
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,10
|
|B. Petrol
|18,54
|18,54
|-7,03
|
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