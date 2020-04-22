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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor

22.04.2020 00:36
GÜNCEL HABERLER



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )

Türkçe
Yıllık Rapor

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Açıklamalar

   31.12.2019 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, FİYAT RAPORU, İÇ KONTROL GÖRÜŞ RAPORU, SAKLAMA GÖRÜŞ RAPORU, FAALİYET RAPORU VE PERFORMANS RAPORU
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839710


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 77,00 226.499 % 10,00  
RTALB 12,65 4.276.042 % 10,00  
OSMEN 8,80 68.122 % 10,00  
LOGO 71,50 88.225.658 % 10,00  
SRVGY 12,66 5.164.127 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5512 8,5940 % -0,58  
Frank 7,1655 7,2087 % 0,36  
Riyal 1,8525 1,8618 % 0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.685 1.686 -0,42  
Altın Gr. 377 377 -1,04  
Cumhuriyet 2.421 2.479 -4,90  
Tam 2.484 2.544 -16,40  
Yarım 1.210 1.242 -2,40  
Çeyrek 607 621 -1,30  
Gümüş.Ons 14,81 14,86 -0,06  
Gümüş Gr. 3,32 3,32 -0,02  
B. Petrol 19,65 19,65 -0,01  
Seans Raporu
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