***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )TürkçeYıllık RaporYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/04/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.12.2019 FAALİYET RAPORU EKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839921BIST