***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
26.04.2021 23:34
arihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.12.2020 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, FİYAT RAPORU, İÇ KONTROL GÖRÜŞ RAPORU, SAKLAMA GÖRÜŞ RAPORU, FAALİYET RAPORU VE PERFORMANS RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931127
BIST
11:491.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 16,09
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
11:498,2614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0093
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2424
11:499,9703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0379
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9602
11:49472,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,10
|Açılış
|: 472,63
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler11:47
|LUKSK
|57,75
|5.261.500
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|1.001.590
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.615.907
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SASA
|35,46
|256.134.293
|% -24,55
|
|DESA
|16,84
|20.480.363
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.626.507
|% -9,64
|
|GWIND
|5,22
|257.782.807
|% -7,12
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,13
|576.426.411
|% -0,98
|
|THYAO
|12,09
|508.695.226
|% 3,07
|
|GARAN
|7,17
|427.536.922
|% 0,42
|
|KOZAL
|108,90
|269.137.315
|% 0,18
|
|GWIND
|5,22
|257.782.807
|% -7,12
|
|YKBNK
|2,09
|134.074.175
|% -0,48
|
|GARAN
|7,17
|427.536.922
|% 0,42
|
|GWIND
|5,22
|257.782.807
|% -7,12
|
|THYAO
|12,09
|508.695.226
|% 3,07
|
|AKBNK
|4,88
|165.246.822
|% -0,41
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2595
|8,2638
|% -0,08
|
|Euro
|9,9653
|9,9712
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,4251
|11,4824
|% -0,34
|
|Frank
|8,9740
|9,0281
|% -0,40
|
|Riyal
|2,1959
|2,2069
|% -0,14
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-1,65
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,51
|65,51
|0,48
|
Seans Raporu
11:47
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12:01KRSTL
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11:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EREGL, KRDMD
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11:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 36 artarak (% 1.04 ) 1, 206
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11:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKUR, KSTUR, NIBAS, VANGD, SUMAS, CMENT, SELGD, INTEM, MERIT, PENGD