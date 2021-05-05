***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu 05.05.2021 tarihli kararı ile kurumsal yönetim komitesine, resmi onay ve süreçlerin tamamlanmasını takiben aşağıda yazılı üyelerin seçilmelerine karar verildi.Lütfiye Yeşim Uçtum (Başkan)Burak YüzgülEmmanuel Gerard C. Van GrimbergenZeliha Ersen AltınokKamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934768BIST