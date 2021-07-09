***AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [AVISA]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Yıldız Pazarı'nda işlem görmekte olan "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş."nin ticaret unvanının "AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 12/07/2021 tarihinden itibaren "AGESA HAYAT EMEKLILIK" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950080BIST