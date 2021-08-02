***AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.08.2021 09:13
in mevcut "AVISA" işlem kodu 02/08/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) geçerli olmak üzere "AGESA" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954031
BIST
10:311.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,20
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.398
10:318,4201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0180
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4787
En Düşük
8,4075
10:3110,0114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0251
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9850
|
10,0813
En Düşük
9,9884
10:31490,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,77
|Açılış
|: 490,47
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
489,82
BIST En Aktif Hisseler10:31
|KTSKR
|24,22
|18.497.894
|% 9,99
|
|SELVA
|8,93
|22.790.921
|% 9,30
|
|IDGYO
|3,25
|21.525.182
|% 8,33
|
|TSGYO
|2,97
|11.132.941
|% 7,22
|
|ORGE
|6,37
|12.704.173
|% 6,88
|
|METUR
|6,38
|32.969.028
|% -6,45
|
|BAGFS
|15,54
|169.945
|% -5,53
|
|VKING
|5,65
|2.062.934
|% -5,20
|
|KARSN
|4,38
|162.833.576
|% -4,16
|
|SANFM
|21,90
|905.006
|% -3,78
|
|KARSN
|4,38
|162.833.576
|% -4,16
|
|YKBNK
|2,41
|126.293.965
|% 0,84
|
|GARAN
|8,53
|116.080.322
|% 0,12
|
|SISE
|7,68
|89.932.617
|% 1,19
|
|ASELS
|15,72
|78.487.246
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,41
|126.293.965
|% 0,84
|
|ODAS
|1,37
|68.907.396
|% 2,68
|
|KARSN
|4,38
|162.833.576
|% -4,16
|
|CEMAS
|1,34
|38.906.472
|% 1,52
|
|EKGYO
|1,82
|46.161.856
|% 0,00
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4143
|8,4201
|% -0,21
|
|Euro
|10,0021
|10,0114
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,7194
|11,7782
|% 0,20
|
|Frank
|9,2844
|9,3404
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2436
|2,2549
|% 0,02
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-6,42
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|-11,00
|
|Tam
|3.251
|3.331
|-40,76
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-19,72
|
|Çeyrek
|788
|806
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,01
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|-0,66
|
Seans Raporu
10:31
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10:45IDGYO
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Endeks 1, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 1, 892.00 milyon TL de
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10:42CEOEM
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