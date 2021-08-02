***AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









in mevcut "AVISA" işlem kodu 02/08/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) geçerli olmak üzere "AGESA" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954031BIST