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***AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği

13.07.2021 17:19



***AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )

İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kod Değişikliği

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Pazar
YILDIZ PAZAR
Şirketin Eski Unvanı
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Şirketin Yeni Unvanı
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Eski Bülten Adı
AGESA HAYAT EMEKLILIK
Yeni Bülten Adı
AGESA HAYAT EMEKLILIK
Eski Kod
AVISA
Yeni Kod
AGESA
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
02/08/2021
Açıklamalar

Borsamız Yıldız Pazarı'nda işlem görmekte olan "AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş."nin mevcut "AVISA" işlem kodu 02/08/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "AGESA" olarak değiştirilecektir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950837


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