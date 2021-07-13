***AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği
13.07.2021 17:19
***AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )
İlgili Şirketler [AVISA]
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Kod Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Pazar
YILDIZ PAZAR
Şirketin Eski Unvanı
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Şirketin Yeni Unvanı
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Eski Bülten Adı
AGESA HAYAT EMEKLILIK
Yeni Bülten Adı
AGESA HAYAT EMEKLILIK
Eski Kod
AVISA
Yeni Kod
AGESA
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
02/08/2021
Açıklamalar
Borsamız Yıldız Pazarı'nda işlem görmekte olan "AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş."nin mevcut "AVISA" işlem kodu 02/08/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "AGESA" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950837
BIST
17:231.348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -8,96
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
17:238,6041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0311
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
17:2310,1886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0641
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1596
17:23501,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,11
|Açılış
|: 501,58
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler17:23
|YAPRK
|33,92
|27.599.391
|% 9,99
|
|EDATA
|7,39
|104.346.530
|% 9,97
|
|BANVT
|64,80
|2.912.768
|% 9,92
|
|EDIP
|3,44
|47.074.396
|% 8,86
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|FADE
|14,16
|16.224.297
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|5.251.044
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.210.257
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|157.072.804
|% -9,73
|
|SASA
|28,04
|1.068.494.351
|% 5,97
|
|GARAN
|8,44
|992.757.216
|% -2,31
|
|THYAO
|13,06
|508.109.475
|% -1,36
|
|KRDMD
|7,10
|422.147.742
|% -1,11
|
|EREGL
|17,86
|366.079.011
|% -1,81
|
|PEKGY
|1,02
|157.072.804
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|299.385.870
|% -0,88
|
|GARAN
|8,44
|992.757.216
|% -2,31
|
|AKBNK
|5,25
|363.718.722
|% -0,76
|
|TSKB
|1,22
|73.733.224
|% -0,81
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6021
|8,6041
|% -0,36
|
|Euro
|10,1842
|10,1886
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,8681
|11,9277
|% -0,72
|
|Frank
|9,3473
|9,4036
|% -0,54
|
|Riyal
|2,2867
|2,2982
|% -0,37
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|6,00
|
|Altın Gr.
|501
|502
|0,11
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,39
|75,39
|0,23
|