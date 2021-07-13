***AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği









***AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )İlgili Şirketler [AVISA]İlgili Fonlar []TürkçeKod DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PazarYILDIZ PAZARŞirketin Eski UnvanıAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.Şirketin Yeni UnvanıAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.Eski Bülten AdıAGESA HAYAT EMEKLILIKYeni Bülten AdıAGESA HAYAT EMEKLILIKEski KodAVISAYeni KodAGESAKod Değişikliği Geçerlilik Tarihi02/08/2021AçıklamalarBorsamız Yıldız Pazarı'nda işlem görmekte olan "AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş."nin mevcut "AVISA" işlem kodu 02/08/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "AGESA" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950837BIST