***AVISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 11:12
***AVISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVISA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVISA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830306
BIST
14:1285.653
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -1.124,51
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
14:126,4715
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0729
|Açılış
|: 6,4670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4715
En Düşük
6,3873
14:127,1050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0685
|Açılış
|: 7,1070
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
14:12311,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -3,16
|Açılış
|: 311,36
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.376.844
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.093.445
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.049.144
|% 9,94
|
|UNYEC
|3,44
|263.304
|% 9,90
|
|ADANA
|6,81
|8.434.117
|% 9,84
|
|TSPOR
|2,43
|187.397.227
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|AVISA
|10,29
|1.151.856
|% -9,97
|
|THYAO
|7,98
|632.664.156
|% 0,00
|
|ASELS
|22,00
|456.335.936
|% 0,09
|
|GARAN
|8,25
|392.150.015
|% -1,67
|
|ISCTR
|5,08
|294.602.131
|% -2,12
|
|TSPOR
|2,43
|187.397.227
|% -10,00
|
|ODAS
|1,20
|102.558.262
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,00
|170.440.932
|% -2,44
|
|THYAO
|7,98
|632.664.156
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,43
|187.397.227
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,77
|49.150.904
|% -3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7128
|7,7515
|% 0,32
|
|Frank
|6,7051
|6,7455
|% 1,14
|
|Riyal
|1,7176
|1,7262
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.503
|1.503
|-25,65
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|2.075
|2.106
|-11,00
|
|Tam
|2.065
|2.118
|-10,43
|
|Yarım
|998
|1.024
|-5,05
|
|Çeyrek
|501
|512
|-2,52
|
|Gümüş.Ons
|12,35
|12,39
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,80
|27,80
|-0,93
|