***AVISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 15:14
***AVISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVISA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVISA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832852
BIST
17:1789.105
En Yüksek
|Değişim
|: -2,65%
|| -2.422,96
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.527
17:176,4594
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0639
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
17:177,1018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0420
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
17:17335,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,33
|Açılış
|: 335,84
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|7,26
|217.606.408
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|370.634.716
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|47.041.342
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.765.041
|% 9,98
|
|RTALB
|5,76
|6.521.945
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.739.564
|% -9,77
|
|QNBFL
|116,50
|6.229.302
|% -9,62
|
|MTRYO
|4,32
|2.303.512
|% -8,67
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|THYAO
|8,98
|1.461.013.919
|% -2,92
|
|GARAN
|7,99
|834.358.474
|% 0,63
|
|ASELS
|23,26
|659.213.314
|% -4,12
|
|ECILC
|5,23
|563.754.707
|% 7,84
|
|PGSUS
|34,54
|370.634.716
|% 10,00
|
|THYAO
|8,98
|1.461.013.919
|% -2,92
|
|IHLGM
|0,87
|135.507.266
|% 3,57
|
|ODAS
|1,29
|178.974.306
|% -3,01
|
|YKBNK
|1,88
|232.983.702
|% -3,09
|
|IHLAS
|0,45
|53.007.122
|% -2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8804
|7,9199
|% 1,27
|
|Frank
|6,6808
|6,7210
|% 1,01
|
|Riyal
|1,7112
|1,7198
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.619
|-11,90
|
|Altın Gr.
|336
|337
|1,21
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,27
|14,32
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,02
|
|B. Petrol
|24,59
|24,59
|-1,75
|