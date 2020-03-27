***AVISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 15:47
***AVISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVISA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832879
BIST
17:0889.180
En Yüksek
|Değişim
|: -2,56%
|| -2.347,32
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.527
17:086,4442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0487
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
17:087,0902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0304
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
17:08335,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,25
|Açılış
|: 335,26
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|46.794.632
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|369.744.896
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|19.561.937
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|217.079.579
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|RTALB
|5,76
|6.519.607
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.731.209
|% -9,77
|
|QNBFL
|116,40
|6.197.858
|% -9,70
|
|MTRYO
|4,31
|2.264.407
|% -8,88
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|THYAO
|8,99
|1.439.728.498
|% -2,81
|
|GARAN
|8,00
|819.125.102
|% 0,76
|
|ASELS
|23,34
|651.286.395
|% -3,79
|
|ECILC
|5,26
|547.459.177
|% 8,45
|
|PGSUS
|34,54
|369.744.896
|% 10,00
|
|THYAO
|8,99
|1.439.728.498
|% -2,81
|
|IHLGM
|0,87
|134.890.959
|% 3,57
|
|ODAS
|1,29
|178.002.860
|% -3,01
|
|YKBNK
|1,88
|226.999.678
|% -3,09
|
|IHLAS
|0,45
|52.675.883
|% -2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8650
|7,9045
|% 1,07
|
|Frank
|6,6668
|6,7069
|% 0,80
|
|Riyal
|1,7084
|1,7170
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.620
|-10,61
|
|Altın Gr.
|335
|335
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,26
|14,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,97
|0,00
|
|B. Petrol
|24,77
|24,77
|-1,57
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