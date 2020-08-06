***AVISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 11:40
***AVISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVISA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVISA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865631
BIST
12:551.058
En Yüksek
|Değişim
|: -3,07%
|| -33,54
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.053
12:557,2599
En Yüksek
|Değişim
|: 3,06%
|| 0,2153
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2814
En Düşük
7,0287
12:558,6439
En Yüksek
|Değişim
|: 3,19%
|| 0,2672
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6623
En Düşük
8,3315
12:55476,85
En Yüksek
|Değişim
|: 3,26%
|| 15,07
|Açılış
|: 476,85
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
478,32
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|86.922.946
|% 9,98
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|GLRYH
|16,57
|40.358.965
|% 9,88
|
|ROYAL
|2,80
|953.744
|% 9,80
|
|KARTN
|549,00
|7.549.142
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|924.626
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|3.226.866
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|3.351.240
|% -10,00
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,98
|768.923.744
|% -5,26
|
|SISE
|5,88
|622.219.379
|% -5,77
|
|GARAN
|6,66
|563.443.702
|% -1,77
|
|TRKCM
|3,78
|558.304.703
|% -4,55
|
|GUSGR
|5,39
|449.641.928
|% -5,11
|
|EKGYO
|1,98
|768.923.744
|% -5,26
|
|ODAS
|2,27
|369.356.074
|% -2,99
|
|TRKCM
|3,78
|558.304.703
|% -4,55
|
|YKBNK
|2,06
|243.558.552
|% -2,37
|
|SISE
|5,88
|622.219.379
|% -5,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5084
|9,5561
|% 3,21
|
|Frank
|7,9445
|7,9923
|% 2,83
|
|Riyal
|1,9243
|1,9339
|% 2,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.048
|2.048
|9,86
|
|Altın Gr.
|477
|477
|15,48
|
|Cumhuriyet
|3.249
|3.298
|129,00
|
|Tam
|3.252
|3.341
|157,40
|
|Yarım
|1.578
|1.626
|72,10
|
|Çeyrek
|792
|818
|39,80
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,75
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,36
|
|B. Petrol
|45,16
|45,16
|-0,03
|