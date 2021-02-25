***AVISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 10:05
***AVISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVISA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVISA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912579
BIST
10:021.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 26,66
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.509
10:027,1977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0282
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2060
En Düşük
7,1530
10:028,7769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0507
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7961
En Düşük
8,7148
10:02415,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,13
|Açılış
|: 415,25
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,10
BIST En Aktif Hisseler10:02
|MERIT
|414,70
|1.886.470
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|937.206
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|1.620.882
|% 9,99
|
|CASA
|215,30
|329.194
|% 9,96
|
|BALAT
|10,29
|1.148.210
|% 9,94
|
|SAYAS
|15,62
|2.330.637
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,50
|386.965
|% -9,97
|
|OZRDN
|10,97
|415.324
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,70
|46.763
|% -9,52
|
|DITAS
|15,70
|375.932
|% -5,88
|
|SASA
|42,22
|70.185.019
|% 5,71
|
|THYAO
|13,09
|68.304.524
|% 2,03
|
|KOZAL
|136,20
|67.122.692
|% 2,02
|
|EKGYO
|2,36
|62.642.043
|% 3,96
|
|KARSN
|4,60
|58.855.061
|% -2,13
|
|EKGYO
|2,36
|62.642.043
|% 3,96
|
|IHLAS
|0,88
|14.518.528
|% -2,22
|
|KARSN
|4,60
|58.855.061
|% -2,13
|
|ODAS
|4,05
|50.101.422
|% 1,25
|
|TSKB
|1,77
|20.721.013
|% 1,72
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1937
|7,1977
|% 0,39
|
|Euro
|8,7675
|8,7769
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,1574
|10,2083
|% 0,51
|
|Frank
|7,9057
|7,9533
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9124
|1,9220
|% 0,34
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-8,84
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|66,38
|66,38
|0,20
|