***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.05.2020 11:47
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY DANIŞMANLIK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komitesinin önerisiyle 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda HSY DANIŞMANLIK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844022
BIST
11:3998.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 315,01
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
11:397,0909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
11:397,6724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0114
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
11:39389,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,14
|Açılış
|: 389,17
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|9.408.216
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|TACTR
|8,26
|225.746
|% 9,99
|
|GYHOL
|29,32
|22.741.972
|% 9,98
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|SEYKM
|11,85
|28.928.063
|% -7,49
|
|KRDMB
|2,53
|37.036.135
|% -6,99
|
|GLBMD
|2,88
|6.480.325
|% -6,49
|
|ISFIN
|3,86
|445.579.168
|% 8,73
|
|KRDMD
|2,39
|294.726.802
|% -1,65
|
|ALKIM
|14,47
|204.505.392
|% 9,79
|
|GARAN
|7,87
|202.146.535
|% 0,13
|
|MGROS
|31,00
|177.796.216
|% 4,52
|
|KRDMD
|2,39
|294.726.802
|% -1,65
|
|ISFIN
|3,86
|445.579.168
|% 8,73
|
|IHLGM
|1,12
|80.033.709
|% 1,82
|
|ISGYO
|1,61
|111.005.107
|% 2,55
|
|PETKM
|3,72
|165.498.577
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7337
|8,7775
|% -0,34
|
|Frank
|7,2593
|7,3031
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8815
|1,8909
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,26
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.495
|2.548
|-20,60
|
|Tam
|2.569
|2.615
|-21,10
|
|Yarım
|1.253
|1.278
|-10,30
|
|Çeyrek
|625
|639
|-5,20
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,01
|
|B. Petrol
|30,27
|30,27
|-0,70
|