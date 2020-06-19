***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.06.2020 16:54
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündeminin Tespiti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 19.06.2020
Genel Kurul Tarihi 22.07.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Yıldırım Mah. 35. Sokak No:62 Menemen/İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak görüşülmesi ve onaylanması
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
4 - 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - 2020 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
11 - 2019 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Şirket Yönetim Kurulu'nun kararları doğrultusunda yapılan pay geri alım programına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
16 - Sermaye Piyasası Kurulu süreçleri ile ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
17 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Yılı Olagan Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.06.2020 tarihli toplantısında, ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 14:00' de Şirket merkezi olan Yıldırım Mahallesi, 35.Sokak No:62 Menemen / İzmir adresinde toplanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852042
BIST