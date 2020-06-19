Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.06.2020 16:55
GÜNCEL HABERLER



***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 19.06.2020
Genel Kurul Tarihi 22.07.2020
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Yıldırım Mah. 35. Sokak No:62 Menemen/İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 22 Temmuz 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - Dilek ve temenniler.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Temmuz 2020 günü saat 15:00 de, Şirket merkezi olan "Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen/ İZMİR" adresinde yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852044


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:56113.449
Değişim :  0,85% |  954,83
Açılış :  113.561  
Önceki Kapanış :  112.495  
En Yüksek
114.338 En Düşük
112.858
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 3,76 9.431.550 % 9,94  
DAGI 5,76 39.360.434 % 9,92  
HALKB 6,11 1.174.163.340 % 9,89  
HALKS 4,37 352.514 % 9,80  
PRKAB 4,49 118.746.962 % 9,78  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4393 8,4816 % -0,62  
Frank 7,1649 7,2080 % -0,19  
Riyal 1,8201 1,8292 % -0,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.739 1.739 15,98  
Altın Gr. 383 383 3,25  
Cumhuriyet 2.492 2.505 18,90  
Tam 2.557 2.569 17,40  
Yarım 1.246 1.256 9,40  
Çeyrek 625 629 4,70  
Gümüş.Ons 17,67 17,72 0,32  
Gümüş Gr. 3,90 3,91 0,07  
B. Petrol 42,59 42,59 1,08  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru