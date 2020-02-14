***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









ş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteMenemen Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi Beyannamesi Eki OlarakMali Tablonun Verilme Tarihi14/02/2020AçıklamalarEkte yer alan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin gelir tablosu, 2019 Yılı 4. Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Menemen Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819044BIST