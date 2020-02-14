***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 15:37
ş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Menemen Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Ekte yer alan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin gelir tablosu, 2019 Yılı 4. Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Menemen Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819044
BIST
16:58120.373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -167,70
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
16:586,0598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,0560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
16:586,5795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
16:58307,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,58
|Açılış
|: 307,87
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,99
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|687.916.223
|% 20,00
|
|ALCTL
|20,62
|75.122.982
|% 15,78
|
|TLMAN
|13,53
|26.532.079
|% 15,35
|
|AYCES
|12,74
|6.178.144
|% 14,98
|
|BJKAS
|3,06
|581.465.072
|% 12,50
|
|TUKAS
|12,32
|4.162.791
|% -19,27
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|OZBAL
|2,38
|13.039.328
|% -9,16
|
|RHEAG
|2,16
|46.947.600
|% -8,09
|
|SAFKR
|3,10
|1.744.006
|% -7,46
|
|THYAO
|14,94
|1.333.768.455
|% -0,33
|
|ASELS
|29,06
|1.332.346.568
|% 2,98
|
|GSRAY
|2,88
|687.916.223
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,22
|625.806.347
|% 7,25
|
|BJKAS
|3,06
|581.465.072
|% 12,50
|
|ISGYO
|2,22
|625.806.347
|% 7,25
|
|GSRAY
|2,88
|687.916.223
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,06
|581.465.072
|% 12,50
|
|KARSN
|1,95
|324.497.011
|% 5,98
|
|CEMAS
|1,23
|205.557.919
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8624
|7,9018
|% 0,02
|
|Frank
|6,1562
|6,1933
|% 0,18
|
|Riyal
|1,6107
|1,6188
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.580
|3,18
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,58
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.065
|5,00
|
|Tam
|2.028
|2.079
|6,31
|
|Yarım
|980
|1.006
|3,05
|
|Çeyrek
|492
|503
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|57,09
|57,09
|0,75
|
Seans Raporu
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