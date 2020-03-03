***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2020 11:50
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.12.2019 tarih ve 44649743-663.02-E.15904 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazısına istinaden alınan Yönetim Kurulu Kararı 03.01.2020 tarihinde Sn. yatırımcılarımız bilgilendirilmiştir,
03.01.2020 tarihinde yapılan bu açıklama doğrultusunda Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ (Avod Altın) aktifinde yer alan bakır maden ruhsatının değerinin tespitine ilişkin değerleme çalışmalarının yaptırılmasına başlanmış olup süreç sonunda Sn Yatırımcılarımıza bilgi verilecektir.
Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nde öngörülen yükümlülük çerçevesinde, 60 günlük dönemler itibariyle herhangi bir gelişme olup olmadığı konusunda ortakları bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823873
BIST
18:05111.207
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 3.897,40
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
111.207
En Düşük
108.881
18:056,0903
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0699
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,0845
18:056,8145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0456
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8031
18:05319,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 5,31
|Açılış
|: 319,32
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
320,06
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|8,07
|162.498.589
|% 19,91
|
|CRFSA
|6,87
|54.308.726
|% 19,90
|
|DYOBY
|5,62
|34.531.612
|% 19,83
|
|AVGYO
|2,10
|99.826.186
|% 16,02
|
|DAGHL
|3,39
|1.440.914
|% 14,92
|
|NIBAS
|6,40
|204.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,37
|10.014.122
|% -5,95
|
|OSMEN
|6,81
|15.551
|% -5,42
|
|GYHOL
|21,84
|13.130.378
|% -4,88
|
|ALARK
|5,61
|100.778.987
|% -4,10
|
|ASELS
|30,48
|1.565.723.915
|% 7,93
|
|THYAO
|12,22
|1.205.977.083
|% 3,56
|
|GARAN
|10,19
|660.204.564
|% 6,48
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|HALKB
|6,49
|421.230.417
|% 6,74
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|KARSN
|1,90
|376.240.027
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,38
|256.167.952
|% 7,81
|
|YKBNK
|2,56
|384.743.450
|% 7,11
|
|IHYAY
|1,15
|172.761.956
|% 7,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8155
|7,8547
|% -0,32
|
|Frank
|6,3880
|6,4264
|% -0,00
|
|Riyal
|1,6241
|1,6322
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.625
|39,24
|
|Altın Gr.
|319
|319
|4,80
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|52,73
|52,73
|0,83
|
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