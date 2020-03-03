***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.12.2019 tarih ve 44649743-663.02-E.15904 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazısına istinaden alınan Yönetim Kurulu Kararı 03.01.2020 tarihinde Sn. yatırımcılarımız bilgilendirilmiştir,03.01.2020 tarihinde yapılan bu açıklama doğrultusunda Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ (Avod Altın) aktifinde yer alan bakır maden ruhsatının değerinin tespitine ilişkin değerleme çalışmalarının yaptırılmasına başlanmış olup süreç sonunda Sn Yatırımcılarımıza bilgi verilecektir.Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nde öngörülen yükümlülük çerçevesinde, 60 günlük dönemler itibariyle herhangi bir gelişme olup olmadığı konusunda ortakları bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823873BIST