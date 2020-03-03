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***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.03.2020 11:50
GÜNCEL HABERLER



***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

20.12.2019 tarih ve 44649743-663.02-E.15904 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazısına istinaden alınan Yönetim Kurulu Kararı 03.01.2020 tarihinde Sn. yatırımcılarımız bilgilendirilmiştir,
03.01.2020 tarihinde yapılan bu açıklama doğrultusunda  Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ (Avod Altın) aktifinde yer alan bakır maden ruhsatının değerinin tespitine ilişkin değerleme çalışmalarının yaptırılmasına başlanmış olup süreç sonunda Sn Yatırımcılarımıza bilgi verilecektir.
Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nde öngörülen yükümlülük çerçevesinde, 60 günlük dönemler itibariyle herhangi bir gelişme olup olmadığı konusunda ortakları bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.    





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823873


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Alış Satış %  
Altın Ons 1.625 1.625 39,24  
Altın Gr. 319 319 4,80  
Cumhuriyet 2.101 2.133 -13,00  
Tam 2.091 2.143 -14,01  
Yarım 1.011 1.037 -6,78  
Çeyrek 507 518 -3,38  
Gümüş.Ons 17,19 17,23 0,55  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,05  
B. Petrol 52,73 52,73 0,83  
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