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***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.03.2020 13:44
GÜNCEL HABERLER



***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2018-17.12.2018-24.12.2018-25.01.2019-31.01.2019-11.02.2019-11.03.2019-01.04.2019-07.05.2019-15.05.2019-08.07.2019-06.09.2019-05.11.2019-06.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Sn.Yatırımcılarımızın dikkatine, 
 Madencilik sektörü ile ilgili faaliyetlerimiz devam etmektedir. 
 Bağlı ortaklıklarımız bünyesinde bulunan iki adet ruhsat için
 Çorum ruhsatımızda işletme ile ilgili evraklama süreci devam etmektedir. Ayrıca bunun yanında RSC firması ile yaptığımız sözleşmeler üzerine plan, model ve 2. aşama saha geliştirme çalışmaları ile ilgili raporlamalar devam etmektedir. 
Muğla ruhsatımızda açılan galeriden çıkan cevher stoklanmış durumdadır. Çalışmalarımız devam etmektedir. 
Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nde öngörülen yükümlülük çerçevesinde, 60 günlük dönemler itibariyle herhangi bir gelişme olup olmadığı konusunda ortakları bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.    





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824877


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Altın Gr. 330 330 1,02  
Cumhuriyet 2.184 2.217 31,00  
Tam 2.173 2.227 29,14  
Yarım 1.050 1.077 14,09  
Çeyrek 527 539 7,05  
Gümüş.Ons 17,46 17,49 0,02  
Gümüş Gr. 3,42 3,42 -0,01  
B. Petrol 47,88 47,88 -2,11  
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