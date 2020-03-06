***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.12.2018-17.12.2018-24.12.2018-25.01.2019-31.01.2019-11.02.2019-11.03.2019-01.04.2019-07.05.2019-15.05.2019-08.07.2019-06.09.2019-05.11.2019-06.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn.Yatırımcılarımızın dikkatine,Madencilik sektörü ile ilgili faaliyetlerimiz devam etmektedir.Bağlı ortaklıklarımız bünyesinde bulunan iki adet ruhsat içinÇorum ruhsatımızda işletme ile ilgili evraklama süreci devam etmektedir. Ayrıca bunun yanında RSC firması ile yaptığımız sözleşmeler üzerine plan, model ve 2. aşama saha geliştirme çalışmaları ile ilgili raporlamalar devam etmektedir.Muğla ruhsatımızda açılan galeriden çıkan cevher stoklanmış durumdadır. Çalışmalarımız devam etmektedir.Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nde öngörülen yükümlülük çerçevesinde, 60 günlük dönemler itibariyle herhangi bir gelişme olup olmadığı konusunda ortakları bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824877BIST