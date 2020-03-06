***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2020 13:44
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2018-17.12.2018-24.12.2018-25.01.2019-31.01.2019-11.02.2019-11.03.2019-01.04.2019-07.05.2019-15.05.2019-08.07.2019-06.09.2019-05.11.2019-06.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sn.Yatırımcılarımızın dikkatine,
Madencilik sektörü ile ilgili faaliyetlerimiz devam etmektedir.
Bağlı ortaklıklarımız bünyesinde bulunan iki adet ruhsat için
Çorum ruhsatımızda işletme ile ilgili evraklama süreci devam etmektedir. Ayrıca bunun yanında RSC firması ile yaptığımız sözleşmeler üzerine plan, model ve 2. aşama saha geliştirme çalışmaları ile ilgili raporlamalar devam etmektedir.
Muğla ruhsatımızda açılan galeriden çıkan cevher stoklanmış durumdadır. Çalışmalarımız devam etmektedir.
Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nde öngörülen yükümlülük çerçevesinde, 60 günlük dönemler itibariyle herhangi bir gelişme olup olmadığı konusunda ortakları bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824877
BIST
14:53109.656
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -2.158,80
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
14:536,0873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0263
|Açılış
|: 6,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
14:536,8960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0269
|Açılış
|: 6,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9078
En Düşük
6,8333
14:53330,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,02
|Açılış
|: 330,02
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,18
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.297.516
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.411.051
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,47
|14.456.602
|% 12,78
|
|VAKKO
|6,18
|126.155.411
|% 11,75
|
|ARMDA
|20,88
|1.105.402
|% 7,63
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|OSMEN
|6,05
|3.988
|% -9,70
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|DOCO
|476,40
|1.176.661
|% -7,50
|
|THYAO
|11,23
|790.446.480
|% -4,10
|
|ASELS
|29,68
|478.523.610
|% -1,98
|
|EREGL
|8,96
|337.661.387
|% 2,40
|
|GARAN
|10,00
|304.149.005
|% -2,91
|
|YKBNK
|2,42
|223.770.566
|% -4,35
|
|YKBNK
|2,42
|223.770.566
|% -4,35
|
|ODAS
|2,09
|184.016.653
|% -2,34
|
|KARSN
|1,86
|154.483.234
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,45
|118.454.530
|% -1,36
|
|THYAO
|11,23
|790.446.480
|% -4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8978
|7,9374
|% -0,05
|
|Frank
|6,4820
|6,5211
|% 0,71
|
|Riyal
|1,6172
|1,6253
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|12,57
|
|Altın Gr.
|330
|330
|1,02
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.217
|31,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|29,14
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|14,09
|
|Çeyrek
|527
|539
|7,05
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|47,88
|47,88
|-2,11
|