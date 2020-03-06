***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.03.2020-07.12.2018-17.12.2018-24.12.2018-25.01.2019-31.01.2019-11.02.2019-11.03.2019-01.04.2019-07.05.2019-15.05.2019-08.07.2019-06.09.2019-05.11.2019-06.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.03.2020 tarihinde Madencilik Faaliyetleri Hk. yapılan Özel Durum Açıklaması'na ilave aşağıda ki açıklama Sn. Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarızÇorum ili Boğazkale ilçesinde bulunan maden sahamızda Bakır cevherinin yanısıra, işletme izinleri bulunan Mangan cevherinin orman olurları , bugün itibari ile alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824880BIST