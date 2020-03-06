***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2020 14:09
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2020-07.12.2018-17.12.2018-24.12.2018-25.01.2019-31.01.2019-11.02.2019-11.03.2019-01.04.2019-07.05.2019-15.05.2019-08.07.2019-06.09.2019-05.11.2019-06.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.03.2020 tarihinde Madencilik Faaliyetleri Hk. yapılan Özel Durum Açıklaması'na ilave aşağıda ki açıklama Sn. Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız
Çorum ili Boğazkale ilçesinde bulunan maden sahamızda Bakır cevherinin yanısıra, işletme izinleri bulunan Mangan cevherinin orman olurları , bugün itibari ile alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824880
BIST
15:01109.689
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
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|Açılış
|: 111.654
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|: 111.815
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112.345
En Düşük
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15:016,0868
En Yüksek
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|Açılış
|: 330,25
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|Önceki Kapanış
|: 329,00
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331,18
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.306.273
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.411.401
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,56
|15.126.297
|% 14,64
|
|VAKKO
|6,17
|127.140.523
|% 11,57
|
|BURCE
|8,18
|23.734.925
|% 7,21
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|OSMEN
|6,05
|7.564
|% -9,70
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|GARFA
|4,80
|13.000.129
|% -7,51
|
|THYAO
|11,20
|808.448.036
|% -4,36
|
|ASELS
|29,70
|509.278.468
|% -1,92
|
|EREGL
|8,96
|342.953.465
|% 2,40
|
|GARAN
|9,98
|312.559.762
|% -3,11
|
|YKBNK
|2,42
|228.992.570
|% -4,35
|
|YKBNK
|2,42
|228.992.570
|% -4,35
|
|ODAS
|2,08
|186.204.839
|% -2,80
|
|KARSN
|1,86
|158.457.883
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,44
|119.605.880
|% -2,04
|
|THYAO
|11,20
|808.448.036
|% -4,36
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,8999
|7,9395
|% -0,02
|
|Frank
|6,4850
|6,5241
|% 0,75
|
|Riyal
|1,6182
|1,6264
|% -0,37
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.686
|1.687
|13,19
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|Altın Gr.
|330
|330
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.217
|31,00
|
|Tam
|2.175
|2.229
|31,38
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|15,18
|
|Çeyrek
|527
|539
|7,59
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,51
|0,03
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|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
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|B. Petrol
|47,89
|47,89
|-2,10
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