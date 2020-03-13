***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2020 12:45
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sektörümüzde ihracatta lider ülkeler olan İtalya ve Çin'de oluşabilecek üretim problemleri nedeniyle, şirketimize 2020-2021 sezonunda yurtdışından gelebilecek ilave siparişleri karşılayabilmek için, Türkiye içerisinde Fason üretim yaptırılması planlanmaktadır.
Yönetim Kurulu konu ile ilgili gerekli görüşmeleri yapma konusunda fabrika müdürümüz Sn. Barış Kızak'ı yetkilendirmiştir,
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828378
BIST
15:2298.210
En Yüksek
|Değişim
|: 4,88%
|| 4.570,89
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.460
En Düşük
91.644
15:226,3036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0137
|Açılış
|: 6,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:227,0254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0475
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:22321,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,41
|Açılış
|: 321,77
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|10.005.217
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|26.733.525
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|40.401.110
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.992.267
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|532.656
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,21
|5.419.379
|% -12,88
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,22
|870.219.147
|% 7,64
|
|THYAO
|9,28
|807.652.092
|% 9,43
|
|GARAN
|9,31
|440.006.346
|% 6,52
|
|EREGL
|8,47
|274.756.062
|% 3,93
|
|KRDMD
|2,13
|252.739.013
|% 6,50
|
|ODAS
|1,41
|244.388.698
|% 6,82
|
|IHLGM
|0,97
|128.824.423
|% 7,78
|
|KRDMD
|2,13
|252.739.013
|% 6,50
|
|EKGYO
|1,21
|133.270.507
|% 5,22
|
|YKBNK
|2,27
|244.257.408
|% 6,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8274
|7,8666
|% -1,06
|
|Frank
|6,5812
|6,6209
|% -1,23
|
|Riyal
|1,6684
|1,6768
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.587
|9,72
|
|Altın Gr.
|321
|321
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.132
|2.164
|12,00
|
|Tam
|2.125
|2.178
|9,90
|
|Yarım
|1.027
|1.053
|4,78
|
|Çeyrek
|515
|527
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|15,72
|15,75
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|35,36
|35,36
|2,14
|