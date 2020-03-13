***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSektörümüzde ihracatta lider ülkeler olan İtalya ve Çin'de oluşabilecek üretim problemleri nedeniyle, şirketimize 2020-2021 sezonunda yurtdışından gelebilecek ilave siparişleri karşılayabilmek için, Türkiye içerisinde Fason üretim yaptırılması planlanmaktadır.Yönetim Kurulu konu ile ilgili gerekli görüşmeleri yapma konusunda fabrika müdürümüz Sn. Barış Kızak'ı yetkilendirmiştir,Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828378BIST