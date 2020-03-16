***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03/10/2019 tarih ve 2019/51 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ve Sermaye Piyasası Kurulunun 15/10/2019 tarih ve 44649743-663.09 E.13064 sayılı yazısına istinaden29.12.2019 tarihli Yeminli Mali Müşavir Özel Amaçlı Tasdik Raporu ile Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat San. Tic. A.Ş. hisse dağılımına ilişkin yapılan tespitlere istinaden, sermaye yapısı ve hisse dağılımının revize edilmesi hususu, bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulunun 12.03.2020 tarihinde -2020/02 sayılı Kararı ile karara bağlanmıştır. Alınan bu karar neticesinde, bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat San. Tic. A.Ş. nezdindeki sermaye oranımız %54,58 oranından %71,96 oranına yükselmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829367BIST