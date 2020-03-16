***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2020 16:06
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
03/10/2019 tarih ve 2019/51 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ve Sermaye Piyasası Kurulunun 15/10/2019 tarih ve 44649743-663.09 E.13064 sayılı yazısına istinaden
29.12.2019 tarihli Yeminli Mali Müşavir Özel Amaçlı Tasdik Raporu ile Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat San. Tic. A.Ş. hisse dağılımına ilişkin yapılan tespitlere istinaden, sermaye yapısı ve hisse dağılımının revize edilmesi hususu, bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulunun 12.03.2020 tarihinde -2020/02 sayılı Kararı ile karara bağlanmıştır. Alınan bu karar neticesinde, bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat San. Tic. A.Ş. nezdindeki sermaye oranımız %54,58 oranından %71,96 oranına yükselmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829367
BIST
18:0587.888
En Yüksek
|Değişim
|: -8,07%
|| -7.716,88
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
18:056,4266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,0971
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4269
En Düşük
6,2780
18:057,1735
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,1405
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1735
En Düşük
6,9931
18:05311,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,51
|Açılış
|: 311,90
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,00
|103.056.585
|% 9,89
|
|BMELK
|1,18
|290.341
|% 7,27
|
|KUYAS
|1,10
|13.241.264
|% 3,77
|
|IHGZT
|4,00
|128.896
|% 3,36
|
|YAPRK
|6,10
|1.038.847
|% 0,49
|
|VESTL
|8,91
|29.384.922
|% -10,00
|
|SODA
|4,50
|51.195.969
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|8.353.840
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|31.705.959
|% -10,00
|
|DYOBY
|3,06
|5.915.637
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|780.339.145
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.974.733
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,13
|102.566.090
|% -5,83
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8514
|7,8907
|% 1,34
|
|Frank
|6,7637
|6,8044
|% 2,07
|
|Riyal
|1,7058
|1,7144
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.507
|1.507
|-22,75
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,94
|12,99
|-1,76
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,67
|-0,34
|
|B. Petrol
|30,45
|30,45
|-3,40
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