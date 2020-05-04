***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2020 11:41
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2020 /06.01.2020 /03.03.2020 /06.03.2020......
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sn.Yatırımcılarımızın dikkatine
Madencilik sektörü ile ilgili devam eden faaliyetlerimiz şöyledir
Çorum ili içerisinde bulunan ruhsat için izin aşamaları ve anlaşılan RSC firması ile ilgili raporlama işlerinin sürmesinin yanı sıra, ruhsat değer çalışmaları kapsamında başlatılan, Umrek (Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu) yetkin kişisi tarafından hazırlanacak raporlama işlerinde sahamızın arazi çalışmaları ve laboratuvar çalışmaları tamamlanmıştır. İlgili kurum ve kişilerce çalışmalar hızla devam etmektedir. Konu ile ilgili siz değerli yatırımcılarımıza gelişmeler bildirilecektir.
Muğla ili içerisinde bulunan ruhsatta cevher stoğumuz mevcut haldedir. Gelişmeler ile ilgili bilgi verilecektir.
Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nde öngörülen yükümlülük çerçevesinde, 60 günlük dönemler itibariyle herhangi bir gelişme olup olmadığı konusunda ortakları bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842182
BIST
14:5098.793
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -2.316,84
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.787
14:507,0352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0266
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
14:507,6995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0043
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
14:50386,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,55
|Açılış
|: 386,06
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|8,69
|6.679.123
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|23.447.509
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.165.375
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|11.459.075
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|246.896
|% 9,98
|
|ULUUN
|11,43
|1.645.749
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.452.939
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|605.575
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|273.650
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,71
|618.685.194
|% 5,04
|
|TSPOR
|5,77
|508.086.179
|% 8,87
|
|GARAN
|8,14
|371.210.363
|% -2,40
|
|ASELS
|26,50
|257.400.187
|% -2,36
|
|AVOD
|2,77
|251.685.494
|% 5,32
|
|GSRAY
|2,71
|618.685.194
|% 5,04
|
|AVOD
|2,77
|251.685.494
|% 5,32
|
|TSPOR
|5,77
|508.086.179
|% 8,87
|
|ODAS
|1,77
|158.201.264
|% -1,12
|
|AFYON
|2,94
|243.559.363
|% 9,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7157
|8,7594
|% -0,17
|
|Frank
|7,2602
|7,3039
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8658
|1,8751
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|7,08
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.526
|12,10
|
|Tam
|2.549
|2.588
|12,40
|
|Yarım
|1.236
|1.265
|6,10
|
|Çeyrek
|620
|633
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,04
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|25,80
|25,80
|-0,64
|