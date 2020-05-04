***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2020 /06.01.2020 /03.03.2020 /06.03.2020......Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn.Yatırımcılarımızın dikkatineMadencilik sektörü ile ilgili devam eden faaliyetlerimiz şöyledirÇorum ili içerisinde bulunan ruhsat için izin aşamaları ve anlaşılan RSC firması ile ilgili raporlama işlerinin sürmesinin yanı sıra, ruhsat değer çalışmaları kapsamında başlatılan, Umrek (Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu) yetkin kişisi tarafından hazırlanacak raporlama işlerinde sahamızın arazi çalışmaları ve laboratuvar çalışmaları tamamlanmıştır. İlgili kurum ve kişilerce çalışmalar hızla devam etmektedir. Konu ile ilgili siz değerli yatırımcılarımıza gelişmeler bildirilecektir.Muğla ili içerisinde bulunan ruhsatta cevher stoğumuz mevcut haldedir. Gelişmeler ile ilgili bilgi verilecektir.Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nde öngörülen yükümlülük çerçevesinde, 60 günlük dönemler itibariyle herhangi bir gelişme olup olmadığı konusunda ortakları bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842182BIST