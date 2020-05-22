***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn. Yatırımcılarımızın dikkatineŞirketimiz iştiraklerinden Avod Altın Madencilik A.Ş. adına bulunan Çorum ili Boğazkale ilçesindeki maden sahamız ile alakalı yapılan çalışma bilgisi aşağıdadır.Sermaye Piyasası Kurulunun firmamıza göndermiş olduğu 20.12.2019 tarihli ve 44649743-663.02-E.15900 sayılı yazısına istinaden daha önce DMT firmasının yapmış olduğu Mineral Kaynak Tespiti raporunun ,Umrek (Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Değerleme Komisyonu) yetkin kişi ve kişileri tarafından değerlendirilmesi gerektiği bildirilmişti. http://www.umrek.com.tr/index.php?id=umrek-yetkin-kisiYapılan arazi çalışmaları ve diğer tüm kontroller ışığında raporlama aşamasında sona gelinmiştir. Raporda belirtilen bakır cevherleşmesi ile ilgili bilgiler şöyledir. DMT'nin daha önce yaptığı mineral kaynak tespiti raporunda söz konusu cevheri %1 eşik tenörü değeri baz alınarak 2.7 milyon ton %2 tenörle bakır olarak bildirmiştir . Umrek yetkin kişisi ve ekibinin yaptığı çalışmalar sonucu sahamızdaki potansiyel bakır cevheri kaynağı 0.7-1.2 eşik tenör değerleri baz alınarak 8.56 milyon ton %1.1-3.3 tenör arasında değişen bakır cevher kaynağı olarak tespit edilmiştir.Umrek Yetkin Kişisi Sayın Özgür Çörekçi tarafından hazırlanan evrak ekte olup saha raporumuz siz yatırımcılarımızla önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846502BIST