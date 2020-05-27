***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, vejeteryan ürünler pazarında satılmak üzere, sebze bazlı kırmızı et, tavuk ve tuna balığı üretimini, ARGE çalışmalarımız sonucunda başarıyla gerçekleştirildiği, 20.05.2020 tarihinde KAP açıklaması ile duyurusu yapılmıştır. Bu konu ile ilgili basında çıkan (aşağıda linki belirtilen) haber sayın yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur,https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/izmir/turkiyenin-ilk-sebze-bazli-vegan-eti-izmirden-41525786http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846827BIST