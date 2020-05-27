***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2020 10:03
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, vejeteryan ürünler pazarında satılmak üzere, sebze bazlı kırmızı et, tavuk ve tuna balığı üretimini, ARGE çalışmalarımız sonucunda başarıyla gerçekleştirildiği, 20.05.2020 tarihinde KAP açıklaması ile duyurusu yapılmıştır. Bu konu ile ilgili basında çıkan (aşağıda linki belirtilen) haber sayın yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur,
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/izmir/turkiyenin-ilk-sebze-bazli-vegan-eti-izmirden-41525786
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846827
BIST
10:50104.684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 1.659,97
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
10:506,7667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0414
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7779
En Düşük
6,6969
10:507,4238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
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|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
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En Düşük
7,3528
10:50370,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,79
|Açılış
|: 370,41
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|ALCTL
|21,30
|10.479.451
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.122.089
|% 9,96
|
|PNSUT
|21,04
|35.473.552
|% 9,93
|
|AVOD
|3,77
|117.587.565
|% 9,91
|
|DESPC
|7,46
|4.420.498
|% 9,87
|
|EKIZ
|9,99
|309.790
|% -10,00
|
|RTALB
|28,02
|23.459.867
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|28.493
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|7.182.352
|% -9,94
|
|TACTR
|5,85
|699.999
|% -9,86
|
|THYAO
|11,77
|374.887.664
|% 5,00
|
|GARAN
|7,60
|292.816.268
|% 0,80
|
|TUPRS
|81,50
|118.606.904
|% 1,68
|
|AVOD
|3,77
|117.587.565
|% 9,91
|
|ASELS
|29,56
|115.705.342
|% 0,96
|
|EKGYO
|1,41
|64.550.023
|% 3,68
|
|GARAN
|7,60
|292.816.268
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,21
|81.688.410
|% 0,91
|
|KRDMD
|2,53
|93.068.740
|% 2,85
|
|THYAO
|11,77
|374.887.664
|% 5,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2876
|8,3292
|% 0,52
|
|Frank
|6,9452
|6,9870
|% 0,47
|
|Riyal
|1,7939
|1,8029
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-3,25
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.438
|7,90
|
|Tam
|2.477
|2.502
|8,30
|
|Yarım
|1.209
|1.223
|3,90
|
|Çeyrek
|604
|612
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,07
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,70
|3,71
|0,02
|
|B. Petrol
|35,48
|35,48
|-0,69
|