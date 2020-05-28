***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.05.2020 10:19
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız AVOD Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin şirket değer tespitine ilişkin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır
Sayın yatırımcılarımızın bilgisine sunarız,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847147
BIST
10:57105.843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 889,59
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
10:576,7938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0216
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7968
En Düşük
6,7656
10:577,4775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0177
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
10:57375,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,17
|Açılış
|: 375,54
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,87
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|6.825.304
|% 9,99
|
|SAYAS
|3,91
|3.207.420
|% 9,83
|
|MNDRS
|1,98
|112.917.228
|% 8,79
|
|TSGYO
|2,79
|4.336.410
|% 8,14
|
|BIZIM
|14,89
|59.525.474
|% 7,12
|
|CMENT
|31,68
|620.033
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|17.507.230
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|22.982
|% -9,99
|
|KUTPO
|20,38
|2.542.726
|% -9,98
|
|GLRYH
|11,74
|7.496.008
|% -9,97
|
|THYAO
|12,99
|1.267.310.796
|% 5,35
|
|PGSUS
|61,55
|397.544.150
|% 4,15
|
|GARAN
|7,68
|268.681.092
|% 0,52
|
|ASELS
|30,40
|202.712.785
|% 1,06
|
|TUPRS
|86,40
|195.380.099
|% 2,98
|
|THYAO
|12,99
|1.267.310.796
|% 5,35
|
|EKGYO
|1,45
|102.210.980
|% 1,40
|
|MNDRS
|1,98
|112.917.228
|% 8,79
|
|YKBNK
|2,22
|124.487.110
|% 0,45
|
|ZOREN
|1,45
|57.154.207
|% 5,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2990
|8,3406
|% 0,23
|
|Frank
|6,9673
|7,0092
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8018
|1,8108
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|10,32
|
|Altın Gr.
|375
|375
|3,03
|
|Cumhuriyet
|2.438
|2.468
|21,60
|
|Tam
|2.510
|2.532
|22,30
|
|Yarım
|1.225
|1.238
|10,90
|
|Çeyrek
|612
|620
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,34
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|33,93
|33,93
|-0,81
|