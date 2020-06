***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Özel Durum Açıklaması (Genel)

Borsa İstanbul A.Ş. 02.06.2020 tarih BİAS-4-2366 sayılı yazısına istinaden yapılan Özel Durum AçıklamasıdırŞirketimiz 20.05.2020 tarihinde yaptığı Özel Durum Açıklaması ile ilgili ayrıntılı açıklamalarımızın, Özel Durumlar Tebliği'nin 24. Maddesi kapsamında KAP'ta yayımlanması talep edilmiştir.20.05.2020 tarihinde yapılan Özel Durum AçıklamasıŞirketimiz, son yıllarda dünya genelinde hızla yaygınlaşmaya başlayan vejeteryan ürünler pazarında satılmak üzere, sebze bazlı kırmızı et, tavuk ve tuna balığı üretimini, ARGE çalışmalarımız sonucunda başarıyla gerçekleştirmiştir. Firmamız yurtdışı pazarlardan sipariş alma aşamasına gelmiştir,Bitkisel bazlı kırmızı ve beyaz et üretimi AR-GE proje çalışması, 02 Ocak 2019 tarihinde başlamıştır, mevcut İngiltere müşterimiz ile birlikte bu çalışmalar sürdürülmüştür. 20.05.2020 tarihinde, bitkisel olarak üretilmesi hedeflenen Tütsülenmiş Biftek Et, Tütsülenmiş Küp doğranmış et, Hamburger Köftesi, Tuna Balığı, Tavuk ürünleri nihai sonuca ulaşmıştır. Mevcut müşterilerimizin bu ürünler ile ilgileneceğini düşünmekteyiz, bunların dışında yeni pazar arayışımız ve görüşmelerimiz devam etmektedir,Finansal Raporlara yansıması, önümüzde ki yıl ve yıllarda olacağı öngörülmektedir.Yeni gelişmeler oldukça sayın yatırımcılarımızın bilgilerine sunulacaktır,