Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.06.2020 14:29
GÜNCEL HABERLER



***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Borsa İstanbul A.Ş. 02.06.2020 tarih BİAS-4-2366 sayılı yazısına istinaden yapılan Özel Durum Açıklamasıdır
Şirketimiz 20.05.2020 tarihinde yaptığı Özel Durum Açıklaması ile ilgili ayrıntılı açıklamalarımızın, Özel Durumlar Tebliği'nin 24. Maddesi kapsamında KAP'ta yayımlanması talep edilmiştir.
20.05.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması
Şirketimiz, son yıllarda dünya genelinde hızla yaygınlaşmaya başlayan vejeteryan ürünler pazarında satılmak üzere, sebze bazlı kırmızı et, tavuk ve tuna balığı üretimini, ARGE çalışmalarımız sonucunda başarıyla gerçekleştirmiştir. Firmamız yurtdışı pazarlardan sipariş alma aşamasına gelmiştir,
Bitkisel bazlı kırmızı ve beyaz et üretimi AR-GE proje çalışması, 02 Ocak 2019 tarihinde başlamıştır, mevcut İngiltere müşterimiz ile birlikte bu çalışmalar sürdürülmüştür. 20.05.2020 tarihinde, bitkisel olarak üretilmesi hedeflenen Tütsülenmiş Biftek Et, Tütsülenmiş Küp doğranmış et, Hamburger Köftesi, Tuna Balığı, Tavuk ürünleri nihai sonuca ulaşmıştır. Mevcut müşterilerimizin bu ürünler ile ilgileneceğini düşünmekteyiz, bunların dışında yeni pazar arayışımız ve görüşmelerimiz devam etmektedir,
Finansal Raporlara yansıması, önümüzde ki yıl ve yıllarda olacağı öngörülmektedir.
Yeni gelişmeler oldukça sayın yatırımcılarımızın bilgilerine sunulacaktır,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848737


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:46108.913
Değişim :  0,75% |  815,66
Açılış :  108.926  
Önceki Kapanış :  108.097  
En Yüksek
109.231 En Düşük
108.327
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 84,15 20.574.567 % 10,00  
ARDYZ 29,26 73.853.871 % 10,00  
FRIGO 17,93 1.804.386 % 10,00  
INTEM 10,82 19.257.818 % 9,96  
YAPRK 9,95 8.240.737 % 9,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4761 8,5186 % 1,13  
Frank 6,9826 7,0247 % 0,75  
Riyal 1,7953 1,8043 % 0,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.711 -16,85  
Altın Gr. 373 373 0,76  
Cumhuriyet 2.420 2.449 -7,10  
Tam 2.491 2.520 0,50  
Yarım 1.216 1.230 -3,60  
Çeyrek 608 615 -1,80  
Gümüş.Ons 17,74 17,77 -0,32  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 -0,03  
B. Petrol 39,20 39,20 -0,37  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru