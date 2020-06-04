***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.06.2020 11:49
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2020-22.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızın dikkatine,
Önceki günlerde bilgisini paylaşmış olduğumuz, Çorum ili Boğazkale ilçesinde bulunan maden sahamız için yaptırılan Umrek Kaynak Tahmini Raporunun finalize olmuş hali ektedir.
Raporumuzu ve cevherimizin kesinliğini ilerletmek amacı ile söz konusu sahamızda Umrek ile rezerv tespiti ve raporlaması için çalışmalara ivedilikle başlanacağını bildiririz. Hazırlanacak olan Umrek Rezerv Tespit raporunun tüm aşamaları siz değerli yatırımcılarımıza aktarılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848990
BIST
12:22109.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 454,92
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.738
En Düşük
108.779
12:226,7686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0372
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
12:227,5819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
12:22371,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,25
|Açılış
|: 371,20
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,87
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|MNDRS
|2,55
|203.932.436
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|TKURU
|19,18
|281.855
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.020.423
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|33.567.371
|% -9,95
|
|THYAO
|12,63
|569.836.218
|% 0,80
|
|PETKM
|3,76
|486.406.290
|% 2,45
|
|GARAN
|8,20
|436.691.484
|% -0,24
|
|ASELS
|31,42
|267.852.186
|% -1,07
|
|GSRAY
|3,49
|239.856.571
|% 3,87
|
|EKGYO
|1,64
|217.920.947
|% -1,20
|
|PETKM
|3,76
|486.406.290
|% 2,45
|
|TSKB
|1,16
|116.172.899
|% 0,87
|
|SKBNK
|1,33
|119.755.843
|% 3,91
|
|MNDRS
|2,55
|203.932.436
|% 9,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4434
|8,4858
|% -0,06
|
|Frank
|7,0185
|7,0608
|% 0,51
|
|Riyal
|1,7970
|1,8060
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|7,15
|
|Altın Gr.
|371
|371
|3,49
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.443
|16,80
|
|Tam
|2.483
|2.514
|17,30
|
|Yarım
|1.212
|1.227
|8,40
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,02
|
|B. Petrol
|39,29
|39,29
|-0,50
|