***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.03.2020-22.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımızın dikkatine,Önceki günlerde bilgisini paylaşmış olduğumuz, Çorum ili Boğazkale ilçesinde bulunan maden sahamız için yaptırılan Umrek Kaynak Tahmini Raporunun finalize olmuş hali ektedir.Raporumuzu ve cevherimizin kesinliğini ilerletmek amacı ile söz konusu sahamızda Umrek ile rezerv tespiti ve raporlaması için çalışmalara ivedilikle başlanacağını bildiririz. Hazırlanacak olan Umrek Rezerv Tespit raporunun tüm aşamaları siz değerli yatırımcılarımıza aktarılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848990BIST