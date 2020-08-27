***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.05.2020 - 03.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.05.2020 tarihinde KAP açıklamamızda vejeteryan ürünler pazarında satılmak üzere sebze bazlı ürünler geliştirdiğimiz bilgisini paylaşmıştık.Dünyaca ünlü Amerikan bir fast food zinciri tarafından üretmiş olduğumuz Vegan Burgerle ilgilendikleri bilgisi gelmiş ve numune talebinde bulunulmuştur. Şirketimiz tarafından çok önem verdiğimiz bu projede yeni gelişmeler oldukça yatırımcılarımıza bilgi verilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871366BIST