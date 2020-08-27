***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2020 10:08
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2020 - 03.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.05.2020 tarihinde KAP açıklamamızda vejeteryan ürünler pazarında satılmak üzere sebze bazlı ürünler geliştirdiğimiz bilgisini paylaşmıştık.
Dünyaca ünlü Amerikan bir fast food zinciri tarafından üretmiş olduğumuz Vegan Burgerle ilgilendikleri bilgisi gelmiş ve numune talebinde bulunulmuştur. Şirketimiz tarafından çok önem verdiğimiz bu projede yeni gelişmeler oldukça yatırımcılarımıza bilgi verilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871366
BIST
10:091.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 8,37
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.109
En Düşük
1.107
10:097,3552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0072
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3778
En Düşük
7,3432
10:098,7016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0168
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7373
En Düşük
8,6864
10:09458,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,33
|Açılış
|: 458,42
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
458,42
BIST En Aktif Hisseler10:07
|ULAS
|2,64
|1.407.392
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|2.675.891
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|1.223.253
|% 10,00
|
|INTEM
|17,30
|1.620.508
|% 9,98
|
|GEDIK
|10,15
|3.114.833
|% 9,97
|
|BMELK
|5,31
|32.136
|% -10,00
|
|CRDFA
|7,10
|604.740
|% -6,46
|
|MEPET
|3,51
|67.374
|% -5,14
|
|DGGYO
|12,12
|1.574.484
|% -4,34
|
|KSTUR
|67,00
|3.953
|% -3,87
|
|GUSGR
|6,76
|112.968.333
|% 2,74
|
|GARAN
|6,96
|66.065.898
|% 0,87
|
|SISE
|6,27
|59.159.176
|% 0,32
|
|FENER
|23,92
|54.592.657
|% 3,82
|
|SASA
|15,44
|34.575.325
|% 2,05
|
|GUSGR
|6,76
|112.968.333
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,88
|21.519.621
|% 1,08
|
|GARAN
|6,96
|66.065.898
|% 0,87
|
|SISE
|6,27
|59.159.176
|% 0,32
|
|GSRAY
|3,02
|24.506.915
|% 1,00
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3502
|7,3548
|% -0,10
|
|Euro
|8,6898
|8,7023
|% -0,18
|
|Sterlin
|9,6866
|9,7351
|% -0,14
|
|Frank
|8,0702
|8,1188
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9559
|1,9657
|% -0,09
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-13,09
|
|Altın Gr.
|459
|460
|-3,19
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,29
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|46,08
|46,08
|-0,08
|