***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Avod Altın Madencilik San.Tic.A.Ş. çok sayıda maden sahası işleten,alanında uzman ve öne çıkan,Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesi ileÇorum Boğazkale'de bulunan 200712071 ruhsat numaralı bakır madenimizin satış ve ortaklık konularıyla ilgili gizlilik sözleşmesi imzalamıştır.Sayın yatırımcılarımızın bilgisine sunarız,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882554BIST