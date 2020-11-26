***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2020 12:42
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2020 / 31.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Avod Altın bünyesinde bulanan Çorum Boğazkale' deki maden sahamızda Bakır cevherleşmesinin yanısıra, bulunan "Mangan" cevherinin satışı başlamıştır.
Sayın yatırımcılarımızın bilgisine sunarız,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890126
BIST
14:341.338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,05
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.338
En Düşük
1.326
14:347,8726
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0796
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8617
14:349,3840
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0976
|Açılış
|: 9,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,3733
14:34459,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,80
|Açılış
|: 459,18
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
458,57
BIST En Aktif Hisseler14:32
|LOGO
|108,90
|63.009.226
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|310.967
|% 10,00
|
|SELEC
|10,68
|172.395.882
|% 9,99
|
|EGPRO
|26,64
|50.139.256
|% 9,99
|
|CASA
|97,40
|3.373.644
|% 9,99
|
|POLTK
|383,40
|638.643
|% -9,98
|
|ORMA
|11,74
|40.350
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.564.663
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|523.806
|% -9,95
|
|ETILR
|4,07
|255.029
|% -9,76
|
|GARAN
|9,24
|1.783.464.100
|% 1,87
|
|KRDMD
|5,13
|1.245.188.624
|% -1,35
|
|THYAO
|12,11
|1.099.576.792
|% 1,00
|
|YKBNK
|3,06
|854.081.889
|% 1,66
|
|GUBRF
|51,25
|732.056.038
|% 9,28
|
|YKBNK
|3,06
|854.081.889
|% 1,66
|
|KRDMD
|5,13
|1.245.188.624
|% -1,35
|
|GARAN
|9,24
|1.783.464.100
|% 1,87
|
|TSKB
|2,67
|483.354.319
|% -1,48
|
|ODAS
|3,69
|518.827.185
|% 1,37
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8671
|7,8715
|% -1,01
|
|Euro
|9,3729
|9,3804
|% -1,07
|
|Sterlin
|10,4823
|10,5349
|% -1,29
|
|Frank
|8,6353
|8,6873
|% -1,02
|
|Riyal
|2,0924
|2,1029
|% -1,04
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|7,47
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|-31,00
|
|Tam
|3.043
|3.122
|-35,72
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-17,27
|
|Çeyrek
|738
|755
|-8,64
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,43
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,93
|-0,04
|
|B. Petrol
|48,06
|48,06
|-0,47
|
Seans Raporu
14:32
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-
14:46AVOD
Yüzde 7.65 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 684, 745 adet işlem
-
14:44BAGFS
Yüzde 5.10 oranında artışla 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 166, 629 adet işlem
-
14:43AVHOL
Yüzde 7.04 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 915, 473 adet işlem
-
14:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 41 artarak (% 0.91 ) 1, 485
-
14:42XU100
Endeks 1, 337 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 15, 223.00 milyon TL de