***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
16.03.2020 11:19
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi AVOD Paylarının Geri Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yönetim Kurulunun 22.03.2019 Tarihinde almış olduğu Geri alım programını revize etmesi
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.03.2019
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 6.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 15.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, AVOD, TREAVOD00018 26.03.2019 141.300 0,157 1,46
B Grubu, AVOD, TREAVOD00018 26.03.2019 159.300 0,334 1,47
B Grubu, AVOD, TREAVOD00018 26.03.2019 125.000 0,473 1,49
B Grubu, AVOD, TREAVOD00018 27.03.2019 250.000 0,75 1,56
B Grubu, AVOD, TREAVOD00018 28.03.2019 150.000 0,92 1,52
B Grubu, AVOD, TREAVOD00018 28.03.2019 75.000 1 1,51
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 22.03.2019 tarihinde açıklamış olduğu payların "geri alımına ilişkin kararını"
16.03.2020 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
Geri alıma konu edilecek azami pay sayısı 6.000.000 adet,
Azami fon tutarı 15.000.000 TL.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829161
BIST