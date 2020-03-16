***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi AVOD Paylarının Geri AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yönetim Kurulunun 22.03.2019 Tarihinde almış olduğu Geri alım programını revize etmesiGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.03.2019Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 6.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 15.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, AVOD, TREAVOD00018 26.03.2019 141.300 0,157 1,46B Grubu, AVOD, TREAVOD00018 26.03.2019 159.300 0,334 1,47B Grubu, AVOD, TREAVOD00018 26.03.2019 125.000 0,473 1,49B Grubu, AVOD, TREAVOD00018 27.03.2019 250.000 0,75 1,56B Grubu, AVOD, TREAVOD00018 28.03.2019 150.000 0,92 1,52B Grubu, AVOD, TREAVOD00018 28.03.2019 75.000 1 1,51Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 22.03.2019 tarihinde açıklamış olduğu payların "geri alımına ilişkin kararını"16.03.2020 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.Geri alıma konu edilecek azami pay sayısı 6.000.000 adet,Azami fon tutarı 15.000.000 TL.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829161BIST