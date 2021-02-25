***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.861 71.832.232Transferler30 -38.149 -5.242.910 5.242.910 -38.149 -38.149Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 4.830.152 -75.401 13.792.671 18.547.422 2.893.407 21.440.829Dönem Karı (Zararı)39 13.792.671 13.792.671 2.893.407 16.686.078Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 4.830.152 -75.401 4.754.751 4.754.751Kar Payları30 -616.780 -616.780Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 57.694 57.694 57.694Dönem Sonu Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.792.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.792.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826Transferler30 111.693 13.680.978 -13.792.671Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 45.633 -3.902.788 -3.857.155 1.917.714 -1.939.441Dönem Karı (Zararı)39 -3.902.788 -3.902.788 1.917.714 -1.985.074Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 45.633 45.633 45.633Kar Payları30 -671.361 -671.361Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 17.470.265 17.470.265 -17.470.265 0Dönem Sonu Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -496.724 421.636 29.600.804 -3.902.788 72.613.448 17.451.576 90.065.024Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.411.773 16.476.951Dönem Karı (Zararı)-1.985.074 16.686.078Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.985.074 16.686.078Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.082.296 11.680.644Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17 2.958.075 3.204.934Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler94.663 34.800Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35 94.663 34.800Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 1.614.403 345.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.001.176 -289.455Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 613.227 634.578Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34 10.016.684 17.152.395Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -1.571.023 -35.781Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34,36 11.587.707 17.188.176Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-16.075.500 -11.520.242Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -16.075.500 -10.983.559Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-536.683Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler39 3.548.977 1.379.025Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-75.006 1.084.609Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -1.083.342 1.284Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 1.008.336 1.083.325İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.686.913 -10.709.319Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.243.139 -9.209.789İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -373.112 6.807.404İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 3.616.251 -16.017.193Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14.201.770 -20.121.349İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 14.083.931 -20.049.928İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 117.839 -71.421Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -16.755.824 -21.478.265Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -18.752.503 -8.579.063Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.974.523 20.726.261İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 6.974.523 20.726.261Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -25.606 189.677Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.487.901 25.819.929İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 8.071.202 25.553.565İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 416.699 266.364Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -1.512.216 3.591.771İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-548.097 -1.648.491Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -566.469 -1.389.939Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 18.372 -258.552Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.589.691 17.657.403Ödenen Temettüler30 -671.360 -616.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -372.659 -174.685Vergi İadeleri (Ödemeleri)39 -778.063 -388.987YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.611.572 -4.403.556Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.084.919 2.368Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 3.084.919 2.368Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.696.491 -4.405.924Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -7.584.383 -2.935.718Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -1.112.108 -1.470.206FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.361.581 -8.074.944İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları30 57.694İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları30 57.694Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri26.674.218 15.965.106Kredilerden Nakit Girişleri45 26.674.218 15.965.106Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.508.136 -5.599.303Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları45 -2.508.136 -5.599.303Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları45 -308.253 -1.793.345Ödenen Faiz45 -10.496.248 -16.705.096YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.338.236 3.998.451NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.338.236 3.998.451DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 7.334.568 3.336.117DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 8.672.804 7.334.568Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 8.672.804 7.334.568Ticari Alacaklar7 24.640.823 26.407.602İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 373.112İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 24.267.711 26.407.602Diğer Alacaklar9 12.762.034 26.969.685İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 12.406.912 26.496.724İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 355.122 472.961Stoklar10 99.788.547 83.032.723Peşin Ödenmiş Giderler12 39.253.204 20.440.523İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 39.253.204 20.440.523Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar39 699.579 32.321Diğer Dönen Varlıklar29 2.094.262 2.414.426ARA TOPLAM187.911.253 166.631.848TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR187.911.253 166.631.848DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 30.830 24.949İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 30.830 24.949Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 62.554.000 46.478.500Maddi Duran Varlıklar14 30.701.017 27.165.541Kullanım Hakkı Varlıkları20 797.225 4.515.978Maddi Olmayan Duran Varlıklar17,19 22.911.035 21.823.040Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17,19 22.911.035 21.823.040Peşin Ödenmiş Giderler12 762.716 822.894İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 762.716 822.894Ertelenmiş Vergi Varlığı39 1.206.588Diğer Duran Varlıklar29 13.342 13.342TOPLAM DURAN VARLIKLAR117.770.165 102.050.832TOPLAM VARLIKLAR305.681.418 268.682.680KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar45 60.599.339 42.591.006İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar45 60.599.339 42.591.006Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45 21.461.165 16.514.033İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45 21.461.165 16.514.033Ticari Borçlar7 47.998.298 40.240.569İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 47.998.298 40.240.569Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 854.153 879.759Diğer Borçlar9 60.158.883 51.670.982İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 58.631.128 50.559.926İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.527.755 1.111.056Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.261.121 3.773.337İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.261.121 3.773.337Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü39 110.805Kısa Vadeli Karşılıklar25 735.177 121.950Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 735.177 121.950Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 35.459 17.087ARA TOPLAM194.103.595 155.919.528TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER194.103.595 155.919.528UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar45 16.241.634 17.741.434İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar45 16.241.634 17.741.434Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.928.776 2.345.892Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.416.148 1.833.264Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 512.628 512.628Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü39 2.342.389TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.512.799 20.087.326TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER215.616.394 176.006.854ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar72.613.448 59.000.338Ödenmiş Sermaye30 90.000.000 90.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 4.828 4.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 1.016.481 1.016.481Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -62.264.781 -62.264.781Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 17.737.268 17.691.635Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 17.737.268 17.691.635Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 18.233.992 18.233.992Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -496.724 -542.357Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 421.636 309.943Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 29.600.804 -1.550.439Net Dönem Karı veya Zararı39 -3.902.788 13.792.671Kontrol Gücü Olmayan Paylar17.451.576 33.675.488TOPLAM ÖZKAYNAKLAR90.065.024 92.675.826TOPLAM KAYNAKLAR305.681.418 268.682.680Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 199.465.753 178.963.204Satışların Maliyeti31 -167.318.401 -145.757.347TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.147.352 33.205.857BRÜT KAR (ZARAR)32.147.352 33.205.857Genel Yönetim Giderleri33 -10.090.432 -10.790.725Pazarlama Giderleri33 -7.101.545 -6.690.655Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 10.996.238 7.366.945Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -13.866.424 -8.950.888ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.085.189 14.140.534Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 11.714.052 11.605.226Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -1.284TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -94.663 34.800FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.704.578 25.779.276Finansman Gelirleri36 3.770.931 8.501.153Finansman Giderleri36 -25.432.174 -16.705.096SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.043.335 17.575.333Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.028.409 -889.255Dönem Vergi (Gideri) Geliri39 -490.840 -499.792Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39 -3.537.569 -389.463SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.985.074 16.686.078DÖNEM KARI (ZARARI)-1.985.074 16.686.078Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.917.714 2.893.407Ana Ortaklık Payları-3.902.788 13.792.671Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 40 -0,00040000 0,00150000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar45.633 5.264.038Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14 5.366.835Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)37 57.042 542.357Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler39 -11.409 -645.154Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi39 -536.683Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi39 -11.409 -108.471Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.633 5.264.038TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.939.441 21.950.116Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.917.714 2.893.407Ana Ortaklık Payları-3.857.155 19.056.709http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913012BIST