***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
25.02.2022 18:13
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.792.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826
Transferler
30 111.693 13.680.978 -13.792.671
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 45.633 -3.902.788 -3.857.155 1.917.714 -1.939.441
Dönem Karı (Zararı)
30 -3.902.788 -3.902.788 1.917.714 -1.985.074
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 45.633 45.633 45.633
Kar Payları
30 -671.361 -671.361
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 17.470.265 17.470.265 -17.470.265 0
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 (Azalış)
7 20.325.487 6.974.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 475.584 -25.606
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.761.592 8.487.901
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.293.386 8.071.202
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 468.206 416.699
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -274.940 -1.512.216
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -510.217 -548.097
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -474.758 -566.469
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -35.459 18.372
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.322.474 -4.589.691
Ödenen Temettüler
30 -831.440 -671.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -331.135 -372.659
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39 724.121 -778.063
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.359.968 -5.611.572
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 3.176.264 3.084.919
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 3.176.264 3.084.919
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,19 -7.816.296 -8.696.491
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -5.185.253 -7.584.383
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -2.631.043 -1.112.108
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 7.000.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.623.223 13.361.581
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
45 35.062.546 26.674.218
Kredilerden Nakit Girişleri
45 35.062.546 26.674.218
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 -8.326.418 -2.508.136
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 -8.326.418 -2.508.136
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 -532.457 -308.253
Ödenen Faiz
36 -17.021.949 -10.496.248
Alınan Faiz
36 441.501
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
222.263 1.338.236
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
222.263 1.338.236
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.672.804 7.334.568
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.895.067 8.672.804
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
51 8.895.067 8.672.804
Ticari Alacaklar
7 62.542.659 24.640.823
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.848.178 373.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 60.694.481 24.267.711
Diğer Alacaklar
9 1.514.695 12.762.034
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.057.429 12.406.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 457.266 355.122
Stoklar
10 107.439.360 99.788.547
Peşin Ödenmiş Giderler
12 45.378.370 39.253.204
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 45.378.370 39.253.204
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 699.579
Diğer Dönen Varlıklar
29 2.569.020 2.094.262
ARA TOPLAM
228.339.171 187.911.253
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
228.339.171 187.911.253
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9 54.506 30.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 54.506 30.830
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 101.195.000 62.554.000
Maddi Duran Varlıklar
14 30.491.568 30.701.017
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 1.532.838 797.225
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17,19 25.520.123 22.911.035
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17,19 25.520.123 22.911.035
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.307.380 762.716
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.307.380 762.716
Diğer Duran Varlıklar
29 13.342 13.342
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
160.114.757 117.770.165
TOPLAM VARLIKLAR
388.453.928 305.681.418
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 90.889.160 60.599.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 90.889.160 60.599.339
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 26.233.890 21.461.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 26.233.890 21.461.165
Ticari Borçlar
7 69.516.732 47.998.298
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 69.516.732 47.998.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.329.737 854.153
Diğer Borçlar
9 7.920.475 60.158.883
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 5.924.514 58.631.128
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.995.961 1.527.755
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.986.181 2.261.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.986.181 2.261.121
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 735.377 735.177
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 735.377 735.177
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 35.459
ARA TOPLAM
198.611.552 194.103.595
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
198.611.552 194.103.595
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 7.915.216 16.241.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 7.915.216 16.241.634
Diğer Borçlar
9 180.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 180.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.596.331 2.928.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.083.703 2.416.148
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 512.628 512.628
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 1.518.294 2.342.389
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.209.841 21.512.799
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
211.821.393 215.616.394
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
149.263.482 72.613.448
Ödenmiş Sermaye
30 90.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 4.828 4.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 1.016.481 1.016.481
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -62.264.781
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 17.764.474 17.737.268
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 17.764.474 17.737.268
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 18.233.992 18.233.992
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 -469.518 -496.724
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 454.327 421.636
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 18.245.086 29.600.804
Net Dönem Karı veya Zararı
21.778.286 -3.902.788
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.369.053 17.451.576
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
176.632.535 90.065.024
TOPLAM KAYNAKLAR
388.453.928 305.681.418
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 254.202.304 199.465.753
Satışların Maliyeti
31 -187.977.792 -167.318.401
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.224.512 32.147.352
BRÜT KAR (ZARAR)
66.224.512 32.147.352
Genel Yönetim Giderleri
33 -12.488.854 -10.090.432
Pazarlama Giderleri
33 -10.172.619 -7.101.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 13.128.449 10.996.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -19.921.553 -13.866.424
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.769.935 12.085.189
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 46.846.515 11.714.052
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -284.404 -94.663
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.332.046 23.704.578
Finansman Gelirleri
36 2.764.387 3.770.931
Finansman Giderleri
36 -53.544.111 -25.432.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.552.322 2.043.335
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.119 -4.028.409
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -856.014 -490.840
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 830.895 -3.537.569
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.527.203 -1.985.074
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.527.203 -1.985.074
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
40 10.748.917 1.917.714
Ana Ortaklık Payları
40 21.778.286 -3.902.788
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27.206 45.633
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37 34.008 57.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37 -6.802 -11.409
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
37 -6.802 -11.409
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.206 45.633
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.554.409 -1.939.441
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.748.917 1.917.714
Ana Ortaklık Payları
21.805.492 -3.857.155
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004648
BIST