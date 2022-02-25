***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.792.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826Transferler30 111.693 13.680.978 -13.792.671Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 45.633 -3.902.788 -3.857.155 1.917.714 -1.939.441Dönem Karı (Zararı)30 -3.902.788 -3.902.788 1.917.714 -1.985.074Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 45.633 45.633 45.633Kar Payları30 -671.361 -671.361Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 17.470.265 17.470.265 -17.470.265 0Dönem Sonu Bakiyeler90.000.000 4.828 (Azalış)7 20.325.487 6.974.523Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 475.584 -25.606Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 2.761.592 8.487.901İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.293.386 8.071.202İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 468.206 416.699Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -274.940 -1.512.216İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -510.217 -548.097Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -474.758 -566.469Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -35.459 18.372Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-11.322.474 -4.589.691Ödenen Temettüler30 -831.440 -671.360Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -331.135 -372.659Vergi İadeleri (Ödemeleri)39 724.121 -778.063YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.359.968 -5.611.572Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 3.176.264 3.084.919Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 3.176.264 3.084.919Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,19 -7.816.296 -8.696.491Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -5.185.253 -7.584.383Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -2.631.043 -1.112.108Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 7.000.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.623.223 13.361.581Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri45 35.062.546 26.674.218Kredilerden Nakit Girişleri45 35.062.546 26.674.218Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları45 -8.326.418 -2.508.136Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları45 -8.326.418 -2.508.136Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları45 -532.457 -308.253Ödenen Faiz36 -17.021.949 -10.496.248Alınan Faiz36 441.501YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)222.263 1.338.236NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)222.263 1.338.236DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.672.804 7.334.568DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.895.067 8.672.804Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 8.895.067 8.672.804Ticari Alacaklar7 62.542.659 24.640.823İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.848.178 373.112İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 60.694.481 24.267.711Diğer Alacaklar9 1.514.695 12.762.034İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.057.429 12.406.912İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 457.266 355.122Stoklar10 107.439.360 99.788.547Peşin Ödenmiş Giderler12 45.378.370 39.253.204İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 45.378.370 39.253.204Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar39 699.579Diğer Dönen Varlıklar29 2.569.020 2.094.262ARA TOPLAM228.339.171 187.911.253TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR228.339.171 187.911.253DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 54.506 30.830İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 54.506 30.830Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 101.195.000 62.554.000Maddi Duran Varlıklar14 30.491.568 30.701.017Kullanım Hakkı Varlıkları20 1.532.838 797.225Maddi Olmayan Duran Varlıklar17,19 25.520.123 22.911.035Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17,19 25.520.123 22.911.035Peşin Ödenmiş Giderler12 1.307.380 762.716İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 1.307.380 762.716Diğer Duran Varlıklar29 13.342 13.342TOPLAM DURAN VARLIKLAR160.114.757 117.770.165TOPLAM VARLIKLAR388.453.928 305.681.418KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar45 90.889.160 60.599.339İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar45 90.889.160 60.599.339Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45 26.233.890 21.461.165İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45 26.233.890 21.461.165Ticari Borçlar7 69.516.732 47.998.298İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 69.516.732 47.998.298Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.329.737 854.153Diğer Borçlar9 7.920.475 60.158.883İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 5.924.514 58.631.128İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.995.961 1.527.755Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.986.181 2.261.121İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.986.181 2.261.121Kısa Vadeli Karşılıklar25 735.377 735.177Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 735.377 735.177Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 35.459ARA TOPLAM198.611.552 194.103.595TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER198.611.552 194.103.595UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar45 7.915.216 16.241.634İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar45 7.915.216 16.241.634Diğer Borçlar9 180.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 180.000Uzun Vadeli Karşılıklar25 3.596.331 2.928.776Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 3.083.703 2.416.148Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 512.628 512.628Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü39 1.518.294 2.342.389TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.209.841 21.512.799TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER211.821.393 215.616.394ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar149.263.482 72.613.448Ödenmiş Sermaye30 90.000.000 90.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 4.828 4.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 1.016.481 1.016.481Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -62.264.781Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 17.764.474 17.737.268Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 17.764.474 17.737.268Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 18.233.992 18.233.992Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 -469.518 -496.724Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 454.327 421.636Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 18.245.086 29.600.804Net Dönem Karı veya Zararı21.778.286 -3.902.788Kontrol Gücü Olmayan Paylar27.369.053 17.451.576TOPLAM ÖZKAYNAKLAR176.632.535 90.065.024TOPLAM KAYNAKLAR388.453.928 305.681.418Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 254.202.304 199.465.753Satışların Maliyeti31 -187.977.792 -167.318.401TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)66.224.512 32.147.352BRÜT KAR (ZARAR)66.224.512 32.147.352Genel Yönetim Giderleri33 -12.488.854 -10.090.432Pazarlama Giderleri33 -10.172.619 -7.101.545Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 13.128.449 10.996.238Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -19.921.553 -13.866.424ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.769.935 12.085.189Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 46.846.515 11.714.052TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -284.404 -94.663FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)83.332.046 23.704.578Finansman Gelirleri36 2.764.387 3.770.931Finansman Giderleri36 -53.544.111 -25.432.174SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32.552.322 2.043.335Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.119 -4.028.409Dönem Vergi (Gideri) Geliri39 -856.014 -490.840Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39 830.895 -3.537.569SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)32.527.203 -1.985.074DÖNEM KARI (ZARARI)32.527.203 -1.985.074Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar40 10.748.917 1.917.714Ana Ortaklık Payları40 21.778.286 -3.902.788Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar27.206 45.633Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)37 34.008 57.042Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler37 -6.802 -11.409Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi37 -6.802 -11.409Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.206 45.633TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.554.409 -1.939.441Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.748.917 1.917.714Ana Ortaklık Payları21.805.492 -3.857.155http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004648BIST